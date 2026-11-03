Milan, önümüzdeki döneme hazırlanmak amacıyla idari yapısını güçlendirmeyi hedefliyor. Bunu, son yıllarda Alman futboluna damga vuran en önemli yöneticilerden birinin tecrübesinden yararlanarak yapmak istiyor. Bu adım, İtalyan kulübünün projesine önemli bir katkı sunabilir; ancak işin tamamlanması hâlâ karşı tarafla varılacak mali mutabakata bağlı.

Alman "Sky Sport" ağının aktardığına göre, Eintracht Frankfurt'un eski sportif direktörü Markus Krösche'nin Milan'a transferi daha ciddi bir hal aldı. İki kulüp müzakere sürecine girdi; ancak transferin mali bedeline ilişkin görüşmelerin sürmesi nedeniyle henüz nihai bir anlaşmaya varılamadı.

Eintracht Frankfurt, Krösche'yi geçen 18 Ekim'de, görevinde geçirdiği yaklaşık beş buçuk yılın ardından sportif direktörlük görevinden azletmişti; ancak sözleşmesini feshetmemişti. Zira 46 yaşındaki yöneticinin sözleşmesi hâlâ 2028 yılına kadar uzanıyor.

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Söz konusu ağ, Krösche'nin görevinden azledilmesine ilişkin düzenlemeler kapsamında, başka bir kulübe gitmesine imkân tanıyan bir madde eklenmesini şart koştuğunu belirtti. Bu da, 2027 yazına kadar kendisiyle sözleşme yapmak isteyen herhangi bir kulübün, iki taraf farklı bir mali düzenleme üzerinde anlaşmadığı takdirde 5 ila 7 milyon euro arasında bir meblağ ödemesi gerekeceği anlamına geliyor.

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Yine aynı ağa göre, Krösche'nin aynı görevi üstlenerek Milan'ın futbol bölümünün başına geçmesi bekleniyor. Müzakereler henüz nihai aşamalarına ulaşmamış olsa da, görevine başlaması için 1 Ocak 2027 muhtemel bir tarih olarak gündeme getiriliyor; bu da kış transfer döneminin açılışıyla aynı zamana denk geliyor.

Frankfurt, Krösche'nin halefinin ismini belirledi

Buna karşılık Eintracht Frankfurt, Krösche'nin halefi meselesini çözdü ve Nürnberg'in eski yöneticisi Jot Chatzialexiou'yu kulübün yeni sportif direktörü olarak atama konusunda anlaşmaya vardı.

49 yaşındaki Chatzialexiou'nun görevine resmen 1 Şubat 2027'de başlaması planlanıyor; ilgili taraflar arasındaki görüşmelerin sürmesiyle birlikte bu tarihten önce katılması da mümkün.

Alman yönetici, Frankfurt ile 2030 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye imza atacak. Nürnberg'den transferinin bedeli ise, eski kulübüyle olan sözleşmesinde ayrılmasına imkân tanıyan maddeden yararlanarak yaklaşık 500 bin euro olarak belirlendi.

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