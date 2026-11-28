Milan, teknik direktör José Mourinho'nun ocak ayında takımdan hiçbir oyuncunun ayrılmasını ya da kadroya yeni isimlerin katılmasını istemediğini vurgulayan son açıklamalarına rağmen, Real Madrid'in Brezilyalı forveti Endrick'i önümüzdeki devre arası transfer döneminde kadrosuna katma girişiminden vazgeçmiyor.

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"Football Italia" sitesinin aktardığına göre Milan, genç forveti kadrosuna katma ilgisinden vazgeçmedi ve önümüzdeki haftalarda girişimlerini sürdürmeyi planlıyor. İtalyan kulübü, oyuncunun bu sezon Real Madrid'de az forma şansı bulmasına güveniyor; bu durum genç futbolcuyu kendini daha fazla gösterebileceği bir deneyim aramaya yöneltebilir.

Mourinho, cuma günü düzenlediği basın toplantısında devre arası transfer döneminde Real Madrid kadrosunda değişiklik olup olmayacağı sorulduğunda tavrını açıkça ortaya koymuştu: "Transfer döneminde hiçbir oyuncunun gelmesini ya da gitmesini istemiyorum. Kimsenin ayrılmasını da kimsenin gelmesini de istemiyorum. Kapı kapalı ve transferlerle ilgili hiçbir konuşma istemiyorum."

Ancak Portekizli teknik adamın sözleri Milan'ın umutlarını söndürmedi. İtalyan ekibi, Endrick'in Eflatun Beyazlılar'daki durumunun transferin gerçekleşmesine kapı aralayabileceğini düşünüyor. Özellikle de 20 yaşındaki oyuncu şu anda sakatlık yaşıyor ve yeteneklerini gösterebileceği kadar süre alamadı.

Endrick daha fazla şans için ayrılmak istiyor

Getty Images

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Endrick, Milan'a transfer olmayı tercih ediyor. Oyuncunun temsilcileri de önümüzdeki haftalarda Real Madrid yetkilileriyle bir toplantı yaparak futbolcunun daha fazla süre almak için ayrılma isteğini iletmeyi planlıyor.

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Bu hamle, Real Madrid yönetiminin tutumu açısından bir sınav niteliği taşıyor. Yönetim, Mourinho'nun mevcut kadroyu koruma isteği ile genç oyuncunun düzenli olarak forma giyme hedefi arasında bir denge kurmak zorunda kalacak. Üstelik oyuncunun kulüple sözleşmesi hâlâ devam ediyor.

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Real Madrid, Endrick'i 2024 yazında Palmeiras'tan kadrosuna katmıştı. Brezilyalı forvet, Haziran 2030'a kadar uzanan altı sezonluk bir sözleşmeye imza atmıştı.

Genç oyuncu ayrıca 2025-2026 sezonunun ikinci yarısında Olympique Lyon'da kiralık olarak forma giydi ve ardından İspanya'nın başkentine geri döndü. Bu adım, ona Eflatun Beyazlılar'ın dışında daha fazla oynama fırsatı sundu.

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Milan'ın Endrick'in ajansıyla ilişkisi transferi kolaylaştırabilir

Endrick'i, Milan'ın sahibi Gerry Cardinale ile iyi ilişkileri bulunan ABD merkezli "Roc Nation Sports" şirketi temsil ediyor. Bu durum, İtalyan kulübünün oyuncu için yürüteceği pazarlık girişimlerinde işini kolaylaştırabilir.

Cardinale, Brezilyalı forvetin potansiyeline duyduğu hayranlığı gizlemedi ve daha önce onu "kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncularından biri" olarak nitelendirmişti. Bu da transfer piyasasında genç bir yeteneği takip etmenin ötesine geçen bir ilgiye işaret ediyor.

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Paris Saint-Germain'in ilgisine rağmen Real Madrid'in Vinicius Junior'ı elinde tutmakta ısrar etmesi halinde Milan, girişimlerinde ek bir avantaj elde edebilir. Zira Vinicius'un ocak ayından sonra da Santiago Bernabeu'da kalması, Endrick'in takımda daha fazla alan bulma şansını azaltabilir.