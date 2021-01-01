Solskjaer'den açıklama! Haaland ve Cavani...

Norveçli menajer Ole Gunnar Solskjaer, Milan ile oynanacak Avrupa Ligi maçı öncesi basın toplantısında konuştu

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Milan karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

Solskjaer neler söyledi?

Norveçli antrenör, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde elenmenin kendilerine acı verdiğini belirtti.

"Avrupa Ligi'nde gidebildiğimiz kadar ileriye, sonuna kadar gitmek istiyoruz. Geçen sezon yarı finalde elenmek bizim için acı bir durum oldu.

Edinson Cavani açıklaması

48 yaşındaki menajer, babasının takımdan ayrılmak istediğini açıkladığı Edinson Cavani ile ilgili de konuştu.

"Edinson fit olmak için gerçekten çok çalışıyor. Manchester United'da oynamaktan gurur duyuyor. Her zaman elinden gelenin en iyisini yapacak. Şimdiye kadar büyük bir katkı verdi. Onu ikna edeceğiz.

Edinson'dan çok memnun olduğumuzu söyleyebilirim. Her gün karakterini ve profesyonelliğini kanıtlıyor. Bozuk İngilizce konuşma şekliyle dahi takım arkadaşlarına sürekli yardımcı olmaya çalışıyor.

Erling Haaland hakkında düşünceleri

Solskjaer, adı bir süredir Manchester United ile anılan vatandaşı Erling Haaland hakkında da konuştu.

"Şampiyonlar Ligi'nde benden daha fazla gol atması an meselesiydi. 20 yaşındayken bu hedeflere ulaşmak harika. Ona birşey söylemek istersem, bunu doğrudan Norveçce söyleyeceğim.

Rashford sahada olacak mı?

Solskjaer, Marcus Rashford'ın sakatlığı ile ilgili de bilgi verdi. "Yarın uygun durumda olacağını sanmıyorum.

Tedavisi devam ediyor ve bugün antrenmanda yer almadı. Muhtemelen hafta sonu hazır hale gelir."