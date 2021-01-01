Babası açıkladı: Edinson, Manchester United'dan ayrılmak istiyor

Edinson Cavani'nin babası Luis Cavani, Uruguaylı yıldızın Manchester United'da mutlu olmadığını açıkladı

Manchester United'ın Uruguaylı yıldızı Edinson Cavani'nin babası Luis Cavani, oğlunun İngiltere'de mutsuz olduğunu ve yaz transfer döneminde takımdan ayrılmak istediğini söyledi.

Uruguaylı golcü, geçtiğimiz yaz aylarında Manchester United ile bir yıl daha uzatma opsiyonu olan bir yıllık sözleşme imzalamıştı.

Luis Cavani neler söyledi?

Arjantin'de yayınlanan futbol programı Superfutbol'a konuşan Luis Cavani, yıldız oyuncunun Güney Amerika'da forma giymek istediğini belirtti.

"Oğlum İngiltere'de mutlu değil. Ailesinin yanında olmak ve Güney Amerika'da bir takımın formasını giymek istiyor.

Ben de Edinson'un büyük kupalar için savaşan bir takıma transfer olmasını istiyorum. Boca Juniors Başkan Yardımcısı Juam Roman Riquelme ile birçok kez görüştü. Boca forması giymek istiyor.

Oğlum, Manchester United'da forma giymek istemiyor. Orada sezon bittiğinde Güney Amerika'ya dönmeyi amaçlıyor.

Sanırım Haziran ayında takımından ayrılacak. Manchester United ile yaptığı sözleşmede Haziran'da ayrılmasına izin veren bir madde var.

Bizi rahatsız eden şeyler yaşandı, ırkçılık meselesi yüzünden ceza alması onu rahatsız etti. Bazen oyuncular da form bulamıyor, bunlar onu rahatsız etmiş olabilir. Bazen psikolojik olarak aşağı çekilirsiniz."

Solskjaer neler söyledi?

Manchester United Menajeri Ole Gunnar Solkjaer, Edinson Cavani'nin takımda kalmasını istediğini söyledi.

"Edinson'un iyi iş çıkardığını söyleyebilirim. Ondan etkilendim. Yakında planlarını ve planlarımızı görmek için oturup konuşacağız.

Her zaman oyuncularla konuşuyoruz. Onunla olan kontratımızdan dolayı çok memnunuz."

Cavani'nin Manchester United performansı

Uzun yıllar formasını giydiği PSG ile 2019/2020 sezonunda yollarını ayıran Edinson Cavani, 2020/2021 sezonu öncesinde Manchester United ile sözleşme imzaladı. Kırmızı Şeytanlar'da 25 maça çıkan Uruguaylı yıldız 7 gol atarken 2 kez de asist yapma başarısı gösterdi.