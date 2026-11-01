Manchester United'ın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, eski takım arkadaşı üzerindeki artan baskıya rağmen Michael Carrick'in "Manchester United'ı ileriye taşıyacak doğru adam" olduğuna inanıyor.

Manchester United'ın sezona yaptığı felaket başlangıç dün cumartesi günü de devam etti ve Carrick'in takımı Premier Lig'in dokuzuncu haftasında Chelsea'ye 2-0 mağlup oldu.

Manchester United ilk yarıda hafif bir üstünlük sağlamıştı, ancak ikinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra geriledi; Chelsea'ye yeni katılan Morgan Rogers, konuk ekibin savunmasını aşarak topu Senne Lammens'in üzerinden ağlara gönderdi.

Carrick'in hâlâ geri dönüş umutları vardı, ancak Lisandro Martinez'in iki düşüncesiz hatası nedeniyle kırmızı kart görmesiyle bu gerçekçi olmaktan çıktı; ikinci hata Cole Palmer'ın gol attığı bir penaltıyla sonuçlandı.

Bu mağlubiyet, Manchester United'ın dokuz maçta hiçbir galibiyet alamadığı anlamına geliyor; bu, 1988'den bu yana bu türden en uzun seri olup kulübü Premier Lig'de on yedinci sıraya bırakıyor.

United, Stamford Bridge'den eli boş ayrıldıktan sonra Old Trafford yetkililerinin Carrick'in görevden alınmasına yönelik talepleri yeniden gündeme geldi; ancak eski İngiliz orta saha oyuncusunun salı günü Roma'ya karşı oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi maçında takımın başında olması bekleniyor.

Raporlara göre Carrick, Manchester United yönetimi milli maç arasında durumu değerlendirmeden önce gelecek hafta sonu Aston Villa'ya karşı oynanacak Premier Lig maçında da yedek kulübesinde yer alacak.

Manchester United şimdilik Carrick'e bağlı kalsa da, muhtemel üç alternatifle; Eddie Howe, Antonio Conte ve Julian Nagelsmann ile şimdiden ilk temasları gerçekleştirdiler.

İngiliz "Metro" gazetesinin aktardığına göre Solskjaer, geçen ocak ayında Carrick'in göreve getirilmesini desteklemişti ve eski takım arkadaşının Old Trafford'da işleri değiştirebileceğine hâlâ inanıyor.

Norveç televizyon kanalı TV2'ye şunları söyledi: "Michael bu kulübü ileriye taşımak için gereken tüm niteliklere sahip. Bence doğru adam o."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Kulübü anlıyor, taraftarları anlıyor ve neyin gerektiğini biliyor. Onda o 'kötülüğü' görmezsiniz. Ama var, bende de var. İnanılmaz derecede benziyoruz."

Devamında şöyle konuştu: "Belki birçok kişi benim bir futbol antrenörü olacağımı, hele ki Manchester United'ın menajeri olacağımı beklemiyordu. Ve belki birçok kişi Michael Carrick hakkında da aynı şeyi düşünmüştür."

Sözlerine şöyle devam etti: "Manchester United yönetimiyle konuştuğumda Michael'ı çokça övdüm. 'Eğer onu seçerseniz, yetkin bir adam elde edersiniz' dedim. Sanırım o da benim için aynısını yaptı."

Solskjaer, yılın başında Ruben Amorim'in görevden alınmasının ardından Manchester United yetkilileri Jason Wilcox ve Omar Berrada ile görüştü ve kulübe dönmeyi "teklif ettiğini" doğruladı.

Bu teklif, kulüp efsanesi Solskjaer'in 2021 yılında sona eren üç yıllık Manchester United görevinin ardından geldi.

Solskjaer şöyle dedi: "Jason Wilcox ve Omar Berrada ile iyi bir konuşma yaptım. Sözleşme süresini ya da buna benzer herhangi bir şeyi konuşmadık."

Şöyle açıkladı: "Gerekirse devreye girmeyi teklif ettim ve hiçbir talepte bulunmadım. Kulübün ilerlemesi için neyin gerektiğine dair düşüncelerimi paylaştım. Tek bir kısa konuşma yaptık. Herhangi bir müzakere olmadı."

Solskjaer, Manchester United'ı çalıştırdığı dönem hakkında konuşarak şunları ekledi: "Bazı harika anlar vardı, ama her şeyin bir zamanı var."