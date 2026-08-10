İngiliz futbolunda geniş yankı uyandıracak bir itirafla Chelsea'nin efsanevi kaptanı John Terry, Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Blues'un Premier Lig şampiyonluğuna giden yolunda alışılmadık yöntemlere başvurduğunu, hatta bu yöntemlerin rakiplerin antrenmanlarının içinden görüntülü kayıtlar elde etmeye kadar vardığını açıkladı.

Southampton'ın geçen sezon Championship play-off'larında Middlesbrough'yu casusluk skandalından çok önce, Chelsea gizli bir "video savaşı" olarak tanımlanabilecek bir uygulama yürütüyordu.

Bu çarpıcı ayrıntılar, Netflix platformunun Mourinho'nun Stamford Bridge'deki altın çağını konu alan yeni belgesel filmiyle ortaya çıktı; film, video analizinin takımın başarısında oynadığı merkezi role dikkat çekti.

Bu dosyadan sorumlu kişi ise daha sonra Chelsea ve Tottenham'ın teknik direktörü olan Andre Villas-Boas'tı. Villas-Boas o dönem hakkında şunları söylüyor: "Bu, maç analizi alanında adeta bir sıçramaydı."

Ve ekledi: "O dönemde birçok kişi bunu bizim yaptığımız düzeyde yapmıyordu. Eski DVD oynatıcıların olduğu bir zamandı ve bunlar bazen bozuluyordu; Jose de heyecanının şiddetinden projeksiyon cihazını ya da DVD oynatıcıyı kırıp geçiriyordu!"

Bolton karesi: "Gallas'ı hedef alın"

En büyük sürpriz, taktiksel sertliğiyle tanınan Sam Allardyce yönetimindeki Bolton Wanderers karşılaşması öncesindeki hazırlık video oturumlarının birinde yaşandı.

John Terry olan biteni bugün hâlâ hayretle anlatıyor: "Bir video izliyorduk ve birden Sam Allardyce, Bolton antrenmanlarında şöyle derken karşımıza çıktı: Gallas'ı hedef alın, hava toplarında iyi değil."

Ve şöyle devam etti: "Mikrofona o şekilde tükürerek konuşuyordu. Şuna benziyordu: Vay canına, birinin antrenman sahasından kimler görüntü elde ediyor? Mourinho'nun bu görüntüleri nereden bulduğunu hâlâ bilmiyorum!"

Terry'ye göre bu görüntüler, Chelsea'ye büyük bir zihinsel ve taktiksel üstünlük kazandırdı ve kazanmak uğruna hiçbir ayrıntıyı tesadüfe bırakmayan Mourinho'nun zihniyetini yansıttı.

"Onun için tabutla çıkarım"

Belgesel yalnızca "Special One"ın yöntemlerini ortaya koymakla kalmadı, aynı zamanda oyuncularının içine ektiği bağlılığın boyutunu da gözler önüne serdi.

Terry, teknik direktörü uğruna her şeyi feda etmeye hazır olduğunu itiraf etti. Mourinho'nun bir keresinde sakatlığı nedeniyle kendisini tedavi odasında görmezden gelişini anımsatan Terry, buna karşılık fizyoterapistin ona "deli" demesine rağmen hemen antrenmana dönmek için güçlü bir ağrı kesici iğnesi istediğini anlatıyor.

Terry meşhur cümlesini kurdu: "Onun için elimden gelen her şeyi yaparım. Onun için bu sahadan tabutla çıkarım."

Terry, Mourinho'nun medya önündeki sert imajına rağmen çok kişinin görmediği bir "yumuşak yanı" olduğunu vurguladı; her pazar oyuncularından çocuklarını antrenman sahasına getirmelerini ister, onlarla şakalaşır ve oynardı.

İki dönemde birlikte geçirdikleri beş buçuk sezon boyunca Terry ve Frank Lampard, Mourinho'nun ordusunun bel kemiğini oluşturdu; Portekizlinin "savaşa gidiyor" diye nitelediği o ordunun.

Terry sözlerini şöyle noktalıyor: "Soyunma odasında asılı bir Premier Lig fotoğrafı vardı. İlk toplantıdan itibaren sözleri netti: Onları ezip geçeceğiz. Ligi kazanacağız. Bu yıl kupayı ellerinden alacağız. Ve öyle de yaptık."