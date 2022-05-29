'Şok edici' - Liverpool yıldızlarının arkadaşları ve aileleri göz yaşartıcı gaza maruz kalırken Şampiyonlar Ligi final organizasyonu bir 'karmaşa' olarak tarihe geçti

Jurgen Klopp'un takımı için sahadaki kötü gece, çok sayıda taraftarın biletleri olmasına rağmen maça giremediği çirkin sahnelerle birleşti.

Andrew Robertson, arkadaşları ve ailesinin Stade de France dışında göz yaşartıcı gaza maruz kalanlar arasında olması nedeniyle Şampiyonlar Ligi finali organizasyonunu "karmaşa" olarak nitelendirdi.

Premier Lig ekibi, 2021-22 finalinde Real Madrid'e 1-0 yenildikten sonra yedinci Şampiyonlar Ligi kupasını kaçırdı.

Jurgen Klopp'un takımı için sahadaki kötü gece, çok sayıda taraftarın biletleri olmasına rağmen maça giremediği çirkin sahnelerle birleşti.

Binlerce taraftar maç bileti olmadan stadyuma girmeye çalışırken UEFA başlama vuruşunu 30 dakikadan fazla erteledi.

Bu, çok sayıda para ödeyen taraftarın finali kaçırdığı ve ayrıca insanların bariyerleri aşmasını engellemek için göz yaşartıcı gaz kullanan polis tarafından sert muameleye maruz kaldığı anlamına geliyordu.

Ne söylendi?

Robertson, BBC Sport'a Paris'teki kaos hakkında şunları söyledi: "Arkadaşlarımdan biri sahte bileti olduğunu söyledi ve sizi temin ederim ki öyle değildi.

"Gerçekten karmakarışıktı. Dürüst olmak gerekirse, insanlar zaman zaman sadece uyduruyor ve paniğe kapılıyordu. İnsanlara göz yaşartıcı gaz atılması kabul edilemezdi.

"Taraftarlarımız ve bunu yaşayan tüm aileler için korkunçtu. Güzel bir deneyim değildi, gelmek için güzel bir final değildi. Şampiyonlar Ligi bir kutlama olmalı ama öyle değildi.

"Açıkçası final burada olmayacaktı ve hazırlıklar olması gerektiği kadar iyi değildi ama eminim önümüzdeki günlerde bununla ilgili bir soruşturma açılacak."

Liverpool'un talebi

Anfield kulübünden yapılan açıklamada, "Liverpool taraftarlarının bu akşam Stade de France'da karşılaştığı stadyuma giriş sorunları ve güvenlik çemberinin bozulması bizi büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

"Bu, Avrupa futbolunun en büyük maçı ve taraftarlar bu gece tanık olduğumuz sahneleri yaşamamalı.

"Bu kabul edilemez sorunların nedenleriyle ilgili resmi bir soruşturma talep ettik."

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