Sofyan Amrabat'tan Mourinho itirafı: "Yıllar önce yanıma gelip söylemişti"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Sofyan Amrabat, Jose Mourinho ile daha önce arasında geçen konuşmayı açıkladı.

Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı transfer etti

Sofyan, Mourinho'ya hayır diyemediğini söyledi

Galatasaray hakkında konuşmak istemiyor

NE OLDU? Sofyan Amrabat'ı kiralık olarak Fiorentina'dan kadrosuna katan Fenerbahçe, Faslı oyuncu için imza töreni düzenledi. Galatasaray'dan teklif aldığını açıklayan Sofyan Amrabat, Jose Mourinho ile daha önce arasında geçen diyaloğu da itiraf etti.

NE SÖYLENDİ? Mourinho hakkında konuşan Amrabat şunları söyledi: "Tabii ki buraya gelmem de Jose Mourinho'nun etkisi de oldu. Kendisi Special One. Jose Mourinho sizi isterse "Hayır" demek çok zor. Roma-Fiorentina maçından sonra gelip bana unutamayacağım anlar yaşattı. Benim yanıma gelip "inanılmaz bir oyuncusun bir gün seninle çalışmak istiyorum" demişti."

Galatasaray hakkında da bir yorumda bulunan Amrabat şunları söyledi: "Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Kulübü kalbimle seçmeyi tercih ediyorum. Tabii ki diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Bana teklif yapan tüm takımlara saygım var ama süreç bu şekilde gelişti."

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"Manchester United maçı çok güzel olacak. United dünya çapında bir takım. Güçlü bir takım bizim için iyi bir test maçı olacak. Geçen sene orda oynadım. Eski arkadaşlarımı görmek de benim açımdan çok iyi olacak. O maçı sabırsızlıkla bekliyorum."

DAHA FAZLASI: Acun Ilıcalı ise Sofyan Amrabat'ı birçok kulübün istediğini ancak Faslı oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını söyledi: "Sofyan Amrabat’a 10 teklif vardı. Ben Fenerbahçe’de oynamak istiyorum dedi. Dik durdu!"