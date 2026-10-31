Sofyan Amrabat, Ajax'ın AZ karşısında aldığı 1-0'lık galibiyetin ardından memnun. Faslı futbolcunun maça ilk 11'de başlaması, sonradan öğrenilenler ışığında dikkat çekici. Orta saha oyuncusu, basın toplantısında cuma günü antrenmanda kasığından rahatsızlandığını ve aynı bölgeden rakipleri karşısındaki galibiyetin ardından da ağrısının sürdüğünü açıkladı. Buna rağmen üst üste altıncı maçında da doksan dakika sahada kaldı.

"Doksan dakika dayanabilmem küçük bir mucize", diyen ön libero, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dün antrenmanda kasığımda ani bir ağrı hissettim, şu anda da ağrım var. Dişimi sıktım, neredeyse tek ayakla oynadım."

Yine de maçtan çekilmeyi bir an bile düşünmedi. "Bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyordum. Bence bu, takım arkadaşlarıma da takımın çıkarlarının her zaman kişisel çıkarlardan önce geldiğine dair bir mesaj."

"Sakatken futbol oynamalısın demiyorum ama elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışmalısın. Şampiyon olmak istiyorsan bu çok önemli. Dayanışma içinde olman, takımın her zaman önce gelmesi gerekiyor. Bazen kendini buna tabi kılmalı, kendini geri plana atmalısın."

"Bugün bunu yapmaya çalıştım. Bunu yaptığım ve bugün kazandığımız için çok mutluyum", diye devam eden Amrabat, takım arkadaşı Julian Brandt'ın da sakatlanarak oyundan çıktığını gördü. "Dünyanın her yerinde bu dönemde çok sayıda sakatlık yaşandığını görüyorsunuz. Bu, üst düzey futbolun ve çok sayıda maç içeren bu fikstürün doğal bir sonucu."

"Ne yazık ki bu da işin bir parçası. Bunu mümkün olduğunca iyi yönetmeye çalışmalıyız. Şimdiye kadar bunu makul ölçüde başardığımızı düşünüyorum. Yaşadığımız sakatlıklara bakarsanız, bunlar daha çok şanssızlık sonucu ortaya çıkan sakatlıklardı. Mutlaka aşırı yüklenmeden kaynaklanmıyorlardı."

"Bence oldukça formdayız. Elbette daha da iyi, daha da formda olabiliriz ama tekrar söylüyorum, bunu iyi yönetmek ve durumunu doğru şekilde bildirmek önemli. Sakatlıklar işin bir parçası. Umarım Julian'ın durumu ciddi değildir. O da ciddi olmadığını düşünüyor ama elbette tetkiklerin sonuçlarını beklemek gerekiyor. Ne yazık ki bu da işin bir parçası", diyerek sözlerini tamamladı Amrabat.