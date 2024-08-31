"Sofyan Amrabat neden Lille maçından önce gelmedi?"

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi üçüncü eleme turunda Lille'e mağlup olup turnuvaya veda etmişti.

Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek

Sofyan Amrabat transferi resmiyete kavuştu

Nihat Kahveci zamanlamayı eleştirdi

NE OLDU? Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'ne Lille'e toplamda 3-2 mağlup olarak üçüncü eleme turunda veda etmişti. Yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan sarı-lacivertliler, Sofyan Amrabat transferini açıkladı ancak Nihat Kahveci bu hamlenin zamanında yapılmadığını düşünüyor.

NE SÖYLENDİ? Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmadan sonra Kontraspor YouTube kanalında konuşan Nihat Kahveci şunları söyledi:

"Şu Amrabatı, Lille maçı öncesi Lugano'yu geçtikten sonra görmek isterdim. İsmail Yüksek'in 120 dakika çektiği eziyete yardımcı olurdu orta sahada. Belki de o muhteşem uzun paslarıyla bir tane uzun top atardı... Çünkü 40 metre atıyor, adamın ağzına atıyor, sağlı sollu. Ben bu transferi eleştirebilir miyim? Futbolcuyu eleştirebilir miyim daha doğrusu... Zamanlamasını eleştirebilirim. Sen biliyorsun play-off oynayacağını, niye daha önce gelmedi? Ferdi'yi sattık para geldi diye mi geldi? O zaman diğer oyuncuları almayacaktın. O limiti kapatmayacaktın. Nerede Levent Mercan, Oğuz Aydın?"

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BÜYÜK RESİM: Kendisi için düzenlenen imza töreninde konuşan Sofyan Amrabat ise şunları söyledi: "Tabii ki diğer kulüplerden ilgi vardı. Galatasaray hakkında konuşmak istemiyorum. Bana teklif yapan tüm takımlara saygım var ama süreç bu şekilde gelişti."

Acun Ilıcalı ise Sofyan Amrabat'ı birçok kulübün istediğini ancak Faslı oyuncunun tercihini Fenerbahçe'den yana kullandığını söyledi: "Sofyan Amrabat’a 10 teklif vardı. Ben Fenerbahçe’de oynamak istiyorum dedi. Dik durdu!"