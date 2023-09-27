Sofyan Amrabat, Manchester United'da Altay Bayındır'a rakip oldu

Amrabat, Manchester United ile ilk maçına çıktığında çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini söylerken kulüp için kalede bile oynayabileceğini açıkladı.

Amrabat, Manchester United ile ilk 90 dakikasına çıktı

Old Trafford'da iyi bir performans sergiledi

Kulüp için her yerde oynayabileceğini söylüyor

NE OLDU? Faslı yıldız, Fiorentina'dan kiralık olarak geldiği Manchester United'da ilk maçına çıkmak için sakatlığının geçmesini bekledi. Crystal Palace ile oynanan İngiltere Lig Kupası mücadelesinde ilk 11'de yer alan Amrabat çocukluk hayalinin gerçekleştiğini söyledi.

NE SÖYLENDİ? Amrabat, Sky Sports'a şunları söyledi: "Bence mükemmel bir geceydi. Manchester United ile maça çıkmak, çocukluğumdan beri hayalimdi. Takım için her yerde oynarım, hatta kalede bile! Yalnızca arma için oynuyorum."

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BÜYÜK RESİM: Amrabat, Manchester United'ın kalesine geçebileceğine dair şaka yaparken Onana'nın Afrika Uluslar Kupası'na gitmesiyle kalede Altay Bayındır'a şans doğabilir.

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