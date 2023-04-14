Fas'ın yıldızı, Cristiano Ronaldo'nun üzülmesine sevindiğini söyleyerek Lionel Messi'yi gerçek GOAT ilan etti.

NE OLDU? Boufal, Katar spor kanalı Alkass'a verdiği röportajda Fas'ın Dünya Kupası yarı finallerine giden olağanüstü süreci hakkında konuşuyordu ve kendisine kaçınılmaz olan soru sorulduğunda kesin bir cevap verdi.

NE SÖYLENDİ? Yıldız futbolcu, Portekiz'i eledikleri maçta Ronaldo'nun ağlamasıyla ilgili şu yorumu yaptı: "Ona saygı duyuyorum ama bizim ağlamamızdan çok onun ağlamasını görmek hoşuma gitti. Messi'yi Ronaldo'ya tercih ederim ve oynamak istediğim kulüp Barcelona."

BÜYÜK RESİM: Boufal ve takım arkadaşları, Katar'daki harika takım savunması ve güçlü kontrataklarıyla dünyayı hayrete düşürdü. Ronaldo'nun Portekiz'ine karşı çeyrek finalde aldıkları galibiyet, onları tarihe geçirdi. Fas, Dünya Kupası'nda yarı finale kalan ilk Afrika takımı oldu.

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SIRADA NE VAR? Al-Rayyan takımında forma giyen Boufal, dört haftalık bir aradan sonra 14 Nisan akşamı Katar Yıldızlar Ligi'nde Al-Sailiya'ya karşı mücadele edecek.