Konferans Ligi’nde Fiorentina’ya elenen Sivasspor’u destekleyen iki taraftar, maçın son anlarında rakip bir oyuncunun burnunu kırdı.

Konferans Ligi’nde çeyrek finale kalma mücadelesinde sahasında Fiorentina’yı konuk eden Sivasspor güçlü rakibine 4-1 mağlup olurken, mücadeleye İtalyan ekibinin genç oyuncusu Alessandro Bianco’ya yönelik taraftar saldırısı damga vurdu. Maçın son dakikalarında sahaya giren iki taraftardan biri Bianco’ya yumruk atarak, burnunu kırdı.

Burnunun kırılmasının ardından yaralı haldeki görüntüsünü Instagram hesabından paylaşan 2002 doğumlu oyuncu, “Fena değil” notu düşerek yaşananlara dikkat çekti.

Teknik direktörler kınadı

Maçın 83. dakikasında Dünya Kupası’nın yıldızları arasında yer alan Sofyan Amrabat’ın yerine oyuna dahil olan Bianco’ya yönelik bu müdahale iki teknik direktörden de sert tepki aldı.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yaşananlar nedeniyle son derece üzgün olduğunu belirtirken, “Bütün İtalyanlardan özür diliyorum. Yaşanmaması gereken bu olay bütün maçın önüne geçti. İnşallah böyle bir durumla bir daha karşılaşmayız” dedi. Fiorentina Teknik Direktörü Vincenzo Italiano ise yaşanan bu olayı şaşkınlıkla karşıladıklarını ve Bianco’ya atılan yumruğun kabul edilemez olduğunu söyledi.