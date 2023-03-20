Kariyerini İspanya 2. Ligi’nde sürdüren Türk futbolcu, çift haneli gol sayılarına ulaştı.

La Liga’da forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, Sevilla’ya attığı golle gol sayısını 13’e çıkartarak, gol krallığı yarışında 15 golle zirvede yer alan Robert Lewandowski’ye yaklaşırken, İspanya 2. Ligi’nde oynayan bir başka Türk oyuncu da oldukça formda bir sezon geçiriyor. Gerard Pique’nin sahibi olduğu FC Andorra’nın formasını giyen Sinan Bakış, attığı 10 golle takımını adeta sırtlıyor.

İspanya 2. Ligi’nde geride kalan 32 hafta sonunda 40 puanla 12. Sırada yer alan FC Andorra’nın en önemli gol silahı olan Sinan, son olarak takımının 2-2 berabere kaldığı Ibiza karşılaşmasında sahne aldı ve 75. Dakikada takımının ilk golünü atarak skoru 2-1’e getirdi.

Hollanda ve Avusturya'da da oynadı

10 golün yanı sıra iki de asist yapan Sinan, performansıyla Avrupa’daki başarılı Türk futbolcuların arasına ismini yazdırdı.

Daha önce Almanya’nın altyapısından yetiştirdiği oyuncularla öne çıkan kulübü Leverkusen’in altyapısından yetişen 28 yaşındaki oyuncu, Kayserispor formasıyla Süper Lig’e gelmiş ve sonrasında Bursaspor forması da giymişti.

Türk futbolunda tutunmayı başaramayan Sinan, Avusturya ve Hollanda’da çift haneli gol sayılarına ulaştıktan sonra geçtiğimiz yaz transfer döneminde FC Andorra’ya katılmıştı.