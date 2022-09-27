Kariyerini İspanya 2. Ligi takımlarından FC Andorra'da sürdüren gurbetçi oyuncu, lige oldukça iyi bir başlangıç yaptı.

Barcelona'da eski takım arkadaşı olan teknik direktörü Xavi ile problemler yaşayan ve bu sezon sadece 135 Gerard Pique için Katalan ekibindeki işler pek iyi gitmese de 35 yaşındaki oyuncunun sahibi olduğu İspanya 2. Ligi takımlarından FC Andorra bu sezon yükseldiği ligde dikkat çekici bir performansa imza atarak, ses getirmeyi başardı.

Teknik direktörlüğünü Quique Setien döneminde Barcelona'da yardımcı antrenörlük de yapan ve Lionel Messi ile bazı problemler yaşayan genç çalıştırıcı Eder Sarabia'nın yaptığı FC Andorra, yedi maç sonunda 11 puan toplarken, play off play off hattındaki Sporting Gijon ile aynı puanı topladı ve yüzde 62 ile ligin topa en fazla sahip olan takımı oldu.

Avusturya'da parladı

Geride bıraktığımız haftada Albacete deplasmanında 27. dakikada Carlos Martinez Rodriguez'in atılmasıyla 10 kişi kalan Andorra, 54'te gelen penaltı golüyle geriye düşse de bir puanı kurtardı. Pique'nin takımına beraberliği getiren gol ise 90. dakikada, ikinci yarıda oyuna giren Türk golcü Sinan Bakış'ın penaltısıyla geldi ve karşılaşma 1-1 bitti.

Leverkusen altyapısından yetişen ve bu sezon FC Andorra'ya transfer olan Sinan, yeni takımının formasını 68 dakika giyerken, bu karşılaşmalara iki gol ve bir asist sığdırdı. Üç maçta da sonradan oyuna giren ve üçünde de skora etki eden 28 yaşındaki santrfor, geçtiğimiz sezon Eredivisie'de Heracles formasıyla altı gol atmayı başarmıştı.

Türkiye'de Kayserispor ve Bursaspor formaları da giyen Sinan, 2018-2019 sezonunda Avusturya'nın Admira Wacker takımına transfer olurken, bu takımla 2019-2020 sezonunda attığı 12 golle dikkat çekmişti. Bir sonraki sezon Heracles'e transfer olan oyuncu burada da sezonu 10 golle tamamlamış ve iki sezon üst üste çift hanelere ulaşmıştı.