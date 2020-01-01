Serie A

Simon Kjaer: Tuhaf şeyler yaşıyoruz

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Milan forması giyen Danimarkalı oyuncu Simon Kjaer, koronavirüs salgını nedeniyle yaşananları tuhaf olarak nitelendirdi.

Serie A ekiplerinden Milan’ın Sevilla’dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Kjaer, İtalya’daki koronavirüs salgını nedeniyle tuhaf zamanlar geçirdiklerini söyledi.

Yaklaşık iki haftadır maç yapmadıklarını söyleyen Kjaer, “Sakatlığım vardı. Açıkçası bu sayede biraz toparlanma fırsatı buldum. Kendimi daha iyi hissediyorum” diye konuştu.

Serie A’daki tüm maçların 3 Nisan’a kadar seyircisiz oynatılması kararı hakkında da konuşan tecrübeli savunmacı, “Taraftar olmayınca sahada sizi motive edecek hiçbir şey olmuyor.  Güzel bir tecrübe olacağını düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

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    Kjaer bu sezon Milan formasıyla 7 maçta görev yaptı.

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