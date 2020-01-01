Simon Kjaer: Ben bir liderim

AC Milan’ın değişmez isimlerinden olan Simon Kjaer başarısının sırrını açıkladı.

Bir dönem forması da giyen Simon Kjaer, ’da adeta kariyerinin zirvesine çıktı.

La Gazetta dello Sport’a konuşan Danimarkalı stoper, “Bana güvenildiğini hissetmem gerekiyor. Bugüne kadar bana şans veren herkese sahada gösterdiğim performansla borcumu ödedim. Pioli bana göre harika bir teknik adam. Hem antrenmanda hem de maçlarda takıma liderlik yapıyorum. Gençlere yardımcı olmaya çalışıyorum” dedi.

Şampiyon olabileceklerine inandığını söyleyen Kjaer, “Ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdik. Lideriz. Şampiyon olabiliriz. Ancak sezon uzun, bu durum takıntı haline gelmemeli” diye konuştu.

Daha fazla takım

macerasının neden başarısızlıkla sonuçlandığını da açıklayan Kjaer, “Orada altı maçta oynadım ve bu maçların hiçbirini kaybetmedik. Gasperini bana ‘Çok yaşlısın veya kötü oynuyorsun’ demedi ancak kadro dışı bırakıldım. Ona karşı kin duymuyorum. Olmadı. Onun tercihiydi ve ben de bunu kabul ettim. Oynatılmadığım süreçte çalışmalarıma ciddi şekilde devam ettim. Hazır olmam gerekiyordu. Beklediğim çağrı Milan’dan geldi” dedi.