Simeone'nin reddine rağmen: Barcelona, Atletico'nun inadını kırmak için Alvarez'e son bir şans veriyor

Barcelona, Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone'nin, kulübün oyuncunun ayrılığına karşı olan tutumunu yinelediği açıklamalarına rağmen, Arjantinli Julian Alvarez'i transfer etme planında ısrarcı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, Simeone'nin Atletico Madrid'in yeni sezon hazırlıkları sırasında Kore'nin başkenti Seul'de yaptığı açıklamalar, Barcelona'nın Arjantinli forveti transfer etme girişimindeki stratejisini değiştirmedi.

Teknik direktör, Miguel Angel Gil Marin'in kararına bağlı kaldığını doğruladı ve oyuncunun durumunun sportif açıdan ele alınması gerektiğini belirtti.

Bu kez teknik direktörün ağzından gelen bu yeni ret cevabına rağmen, Barcelona, Simeone'nin takımın planlarındaki önemini vurguladığı Julian Alvarez'de hâlâ ısrarcı.

Arjantinli forvet, sportif direktör Deco ve teknik direktör Hansi Flick için santrfor mevkisini doldurmada bir numaralı hedef konumunda.

Önümüzdeki günler, Julian Alvarez'in geleceğinin şu ya da bu yönde belirlenmesi açısından kritik bir öneme sahip; zira oyuncunun, tatilinin bitip Simeone ile antrenmanlara dönmesinin ardından ayrılığı bizzat diyalog yoluyla talep etmesi bekleniyor.

Barcelona'nın öncelikle, Atletico Madrid'in Alvarez'e gelen teklifleri dinlemeyi ve müzakerelere girmeyi kabul etmesine ihtiyacı var ki, Katalan kulübü de ardından yeni bir teklif sunabilsin.

İspanyol gazete, Alvarez'in transferine yönelik müzakerelere paralel olarak, Ferran Torres'in Barcelona'dan ayrılığının da kesinleşeceğine dikkat çekti.

Alvarez'in bu hafta içinde durumunu çevreleyen çıkmazı diyalog yoluyla sonlandıramaması halinde, Flick'in İspanya Ligi başlamadan önce belirgin bir şekilde güveneceği takım kadrosunu bilme isteği doğrultusunda, Barcelona Arjantinli forvet için alternatif planı derhal devreye sokacak.