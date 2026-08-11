Atletico Madrid'in Arjantinli forveti Julian Alvarez, teknik direktörü Diego Simeone ile bir araya gelip kulüpten ayrılmasına yardımcı olmasını isteyememesine duyduğu öfkenin ardından kalıp kalmama konusundaki tavrını netleştirdi. Spor tesisinde bulunanlara takımla çalışmaya devam etmeyeceğini bildirerek kendisine güvenilmemesini istedi.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, 26 yaşındaki Alvarez, dün Pazartesi günü, teknik direktörü Diego Simeone ile konuşup Atletico Madrid'den ayrılmasına yardımcı olmasını isteme arzusunu gerçekleştiremeyince patladı. Oyuncunun istediği ve son Dünya Kupası sırasında da açıkladığı bir konuydu bu.

Arjantinli forvet, Barcelona'ya transfer olma planında ısrar ediyor. Bugün, iki günlük bir tatil geçirmek üzere İbiza'ya giden teknik direktörünün ve aynı şekilde kulübün icra kurulu başkanı Miguel Angel Gil Marin'in de yokluğunu fark eden Alvarez, spor tesisinde bulunanlara geri adım atmayacağını ve kendisine güvenilmemesi gerektiğini bildirdi.

Gazetenin öğrendiğine göre Arjantinli forvet, durumunu çevreleyen tıkanıklığı sona erdirmeye çalışmak amacıyla bu görüşmeyi yapma arzusunu bilmesine rağmen, teknik direktörünün sorununu karşılamak ve kendisiyle konuşmak için gerekli cesareti gösteremediğini düşünüyor.

Alvarez, teknik direktörünün İbiza'ya gitmesini gerçekte beklemiyordu; çünkü bugün orada bulunacağı ve kendisiyle bir görüşme yapma arzusu herkesçe bilinen iki şeydi.

Alvarez ayrıca, durumunu çözmesine yardımcı olabilecek diğer kişi olan ve bugün tesadüfen o da izinde olup kendisiyle konuşmak için müsait olmayan Gil Marin'e de öfke duyuyor.

"Mundo Deportivo"nun daha önce belirttiği gibi, Arjantinli oyuncu durumunu diyalog yoluyla ele almak istiyordu ancak bu ona sağlanmadı.

Bunun sonucunda Alvarez, bugün yanında bulunanlara sabrının tükendiğini ve bu durumun sonuçları olacağını bildirdi.

Alvarez, en açık mesajlarından birinde "Bana güvenmeyin" diye eklerken, diğer mesajı ise geri adım atmayacağı yönündeydi.

Alvarez'in kararını uygulamaya, Simeone'nin Madridli takımın antrenmanlarını yönetmek üzere geri dönmesinin beklendiği önümüzdeki Çarşamba gününden itibaren başlaması bekleniyor. O gün Simeone'nin, Alvarez'in mesajını dinlememek için hiçbir mazereti kalmayacak.

Şubat ayından bu yana kulübünden bu yaz ayrılmasına izin verileceğine dair söz aldığını söyleyen Arjantinli oyuncu, tavrını tamamen koruyor ve tüm gücüyle Barcelona'ya transferini kabul ettirmeye çalışıyor.