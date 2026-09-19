Simeone: Mourinho'nun hayranıyım, işte Alvarez'in derbi öncesi durumu

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, Real Madrid'in çalıştırıcısı Jose Mourinho'ya duyduğu saygıyı dile getirdi ve iki takımın karşılaşacağı derbi öncesinde onun oyun tarzına hayranlığını ifade ederken, yıldız oyuncusu Julian Alvarez'in maçta forma giyip giymeyeceğine dair durumu da açıkladı.

Simeone, İspanya La Liga'nın yedinci haftasında yarın pazar günü "Riyadh Air Metropolitano" stadında oynanacak Real Madrid maçına hazırlanıyor.

Bugün cumartesi düzenlenen basın toplantısında karşılaşmanın en önemli anahtarları sorulan Simeone şunları söyledi: "Her takımın kendine has özellikleri var. Onlar bizden daha iyi ve daha dikey bir geçiş oyununa sahip olacaklar. Güçlü oyuncular ve bu şekilde oynuyorlar."

"As" gazetesinin aktardığına göre şöyle devam etti: "Maçı mümkün olan en iyi şekilde yorumlamalıyız ki, top kaybımız onların oyuncularının sahip oldukları o çok hızlı geçişlerde kendilerini daha rahat hissetmelerine yol açmasın."

Julian Alvarez'in durumu

Julian Alvarez'in derbide oynayıp oynamayacağına dair Simeone şunları söyledi: "Bizimle olacak. Maça ilk on birde mi başlayacak yoksa ikinci yarıda mı girecek, buna karar vereceğiz."

Alvarez, hazır olmadığı için Atletico Madrid'in son iki maçında forma giymemişti ancak dün cuma günü antrenmanlara döndü.

Mourinho ile ilişkisi

Jose Mourinho ile ilişkisine dair Simeone şunları söyledi: "Yıllar önce yaşananlardan bahsetmek bana yakışmaz. Mourinho'ya çok büyük bir saygım var. Ona hayranlık duyuyorum ve ona karşı beslediğim takdir hislerini kendisi de biliyor."

Sözlerine şöyle devam etti: "Umarım onunla karşılaştığımız zamanki gibi mücadele edebiliriz."

Simeone daha önce Mourinho ile onun Real Madrid'deki ilk döneminde (2010-2013) karşılaşmıştı. Arjantinli teknik direktörün, La Liga'da "Special One"a karşı oynadığı üç maçı da kaybettiğini belirtelim.

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Yeni oyuncular

Grimaldo'nun takıma uyum sağlaması hakkında Atletico'nun teknik direktörü şunları söyledi: "Uyumunun kademeli olması gayet doğal. Real Sociedad karşısında zaten sorumluluğu üstlendi, penaltıyı kullandı ve ardından gol asisti yaptı."

Şöyle ekledi: "Ona savunma tarafında yardım etmemiz gerekiyor ve hücum yeteneği ile savunma tarafı arasında bir denge kurabilmesi için efor düzeyini yükseltmesi lazım. Ona yardım etmeliyiz, o da bize yardım etmeli."

Böylesine büyük bir maç öncesinde yeni oyuncularla nasıl bir yol izlediğine dair Simeone şunları dile getirdi: "Ben nasihat veren biri değilim. Böyle bir maçın yarattığı heyecan nedeniyle yeni oyuncular üzerinde bir baskı olması gayet doğal, aynı şekilde sükûnet de öyle."

Şu vurguyu yaptı: "Sükûnet. Futbol sükûnet gerektirir. Bu oyuncularda yetenek var. Ve her şeyi özetleyen tek bir kelime var: güven."

Lookman

Ademola Lookman hakkında Simeone şunları söyledi: "O, bizde bulunmayan bir kalitede bir oyuncu ve bire bir mücadelelerde farkı yaratabilme konusunda en yetenekli isim; bizim de buna ihtiyacımız var."

Şöyle ekledi: "Hücum yetenekleri geldiği günden bu yana bize çok faydalı oldu. Başlangıcı istediğim gibi değildi ancak kendini gösterecek, çünkü farklı özelliklere sahip."

Madrid'in atmosferi

İspanya'nın başkentinin bu dönemde yaşadığı atmosfere dair Simeone şunları söyledi: "Şehir muhteşem bir hafta yaşıyor. Formula 1 yarışına katıldım, Shakira'yı izlemeye gittim. Şimdi de bir derbi var."

Şöyle ekledi: "Madrid büyüyor. Çok harika bir enerji var."

Derbi gerginliği

Orta saha mevkilerindeki rekabetin gelişmesine dair Simeone şunları söyledi: "Bu, Koke, Holmund ve Cardoso ile orta sahada bir rekabete sahip olmamızı sağlıyor. Her birinin kendine has özellikleri var."

Şöyle bitirdi: "Umarım seçimlerimizde isabetli oluruz."

Real Madrid maçı öncesi psikolojik duruma dair Simeone şunları söyledi: "Derbi farklıdır. Rekabet nedeniyle ve son on beş yılda yeniden canlandırmayı başardığımız o mücadele nedeniyle büyük bir gerginlik ve heyecan var."

Sözlerini şöyle noktaladı: "Güven, bu maçta önemli bir değer."

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