Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, milli ara sonrası İspanya Ligi mücadelelerinin yeniden başlamasıyla ilgili, Deportivo Alaves karşılaşması öncesinde konuştu; maçın zorluğuna dikkat çekerken, maç yoğunluğu nedeniyle oyuncuların yaşadığı yorgunluğa da değindi ve yakın zamanda milli takımdaki futbol kariyerine son veren hemşehrisi Lionel Messi'ye bir takdir mesajı yöneltti.

Atletico Madrid, olumlu sonuçlarına devam etme arayışıyla yarın cumartesi Alaves'e Mendizorroza Stadı'nda konuk olacak; Simeone bu karşılaşmanın kolay olmayacağını söyleyerek, rakibinin özellikle savunma anlamında iyi performanslar ortaya koyduğunu belirtti.

Simeone, Messi'yi övdü ve Maradona'nın mirasını andı

Bir final maçı oynamak için Diego Maradona ile Lionel Messi arasında seçim yapması istendiğinde, Simeone iki efsane arasında bir tercih yapmayı reddederek şöyle konuştu: "Birini seçme oyununa girmeyeceğim. Maradona ile oynama fırsatı yakaladım, ancak Messi ile oynama fırsatım olmadı."

Şunları ekledi: "Biz Arjantinliler, futbol tarihinin en iyi oyuncusunun çağında yaşadığımız için minnettarız. Messi mümkün olan tüm sınırları aştı ve her şeye saygıyla yaklaştı."

Gelecek maçlar ALA La Liga 10:15 ATM

Atletico Madrid'in teknik direktörü sözlerini şöyle sürdürdü: "Bir Arjantinli olarak bize sunduğu her şey için ona teşekkür ediyorum, ancak en önemlisi bize mücadele hakkında öğrettikleri. Bize, işler kötüye gittiğinde yola devam etmemiz gerektiğini öğretti."

Simeone, milli ara sırasındaki maç yoğunluğunu eleştirdi

Simeone, milli ara sistemine de değinerek, son dönemde bir dizi oyuncunun yaklaşık 4 maç oynaması nedeniyle bu yeni deneyimin değerlendirilmeyi hak ettiğini belirtti.

Şöyle konuştu: "Ortaya atılan yeni deneme iyi, ancak çoğu yaklaşık 4 maç oynayan oyuncuların menfaatine hizmet edecek şekilde değerlendirilmesi gerekiyor. Oyuncuların taraftarlara keyif vermeyi nasıl sürdürebileceğini araştırmamız gerekiyor, çünkü bu görüntünün kaybolabileceği bir aşamaya yaklaşıyoruz."

Şunları ekledi: "Bu durumun milli takımlara ekonomik faydalar sağladığı açık, ancak oyuncularla konuşulması gerekiyor. Sunduğumuz şeyin taraftarlara bir gösteri olduğunu unutmamalıyız."

Ara dönemin olumlu yönüne gelince Simeone, takımının dinlenme ve aileleriyle vakit geçirme fırsatı bulduğunu, ayrıca maç olmaması sayesinde antrenmanları ve izin günlerini dağıtma imkânı elde ettiğini açıkladı.

Ancak aranın sportif çalışmanın sürekliliğini etkilediğinin altını çizerek şöyle konuştu: "Bu ilk denemenin nasıl değerlendirileceğini göreceğiz ve oyuncularla konuşulması gerekiyor. Sunulan gösterinin taraftarın ödediği bedelle orantılı olabilmesi için oyuncuların dinlenmesi şart."

Milli aranın nasıl iyileştirilebileceği sorulduğunda ise kısaca şöyle yanıt verdi: "Tüm saygımla, (ben) Alaves('i düşünüyorum). Düşünme sorumluluğu kimdeyse o düşünsün."

Julian Alvarez'in durumu ve Barrios ile Sörloth'un dönüşü

Hemşehrisi Julian Alvarez'in durumu hakkında Simeone şunları söyledi: "Onu iyi durumda, hevesli ve her zaman yaptığı gibi elindeki her şeyi ortaya koyma arzusuyla dolu görüyorum. İyi durumda olduğunda bize hücumda farklı bir seçenek sunuyor."

Ayrıca Pablo Barrios ve Alexander Sörloth hakkında da konuşarak, ikisinin de iyi çalıştığını ve Barrios'un geçen haftadan beri çalışmalara başladığını belirtti.

Şöyle konuştu: "İkisi de çok iyi çalışıyor ve maçta oynayacaklar. En iyilerini ortaya koymalarını umuyoruz; her biri bize oyunda farklı seçenekler sunuyor."

Simeone, Mendizorroza'da oynanacak beklenen karşılaşma öncesinde Alaves maçının zorluğunu vurgulayarak sözlerini noktaladı; rakibinin müsabakada en az gol yiyen takım olduğuna dikkat çekti ve teknik direktörü Quique Sanchez Flores'in özellikle savunma anlamında ortaya koyduğu çalışmayı övdü.