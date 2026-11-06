Simeone'den rövanş: Flick en sinir bozucu rakibine meydan okuyor

Teknik direktörlük kariyerinin başından bu yana Diego Simeone, Hansi Flick'in karşısına en çok çıkan teknik direktör oldu, ancak aralarındaki karşılaşmaların çokluğu Alman teknik adama mutlak bir üstünlük sağlamadı.

Bu durum, Atletico Madrid'in teknik direktörünün geçen sezon Barcelona'ya iki ağır darbe indirmeyi başarmasının, takımı İspanya Kral Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nden elemesinin ardından yaşandı; bu da Katalan ekibinin teknik adamında henüz kapanmayan bir yara bıraktı.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Flick teknik direktörlük kariyerinin başından bu yana, ister Bayern Münih dönemindeki tecrübesinde, ister Barcelona'daki mevcut durağında olsun, Simeone ile 12 maçta karşı karşıya geldi.

Alman teknik adam galibiyet sayısında üstün olsa da, Atletico Madrid'in teknik direktörü geçen sezon Katalan ekibini iki büyük turnuvada yoluna devam etmekten mahrum bırakarak son derece önemli iki galibiyet elde etmeyi başardı.

Gelecek maçlar ATM La Liga 15:00 BAR

İki teknik adam arasındaki karşılaşmaların başlangıcı altı yıl öncesine, tam olarak 21 Ekim 2020 tarihine dayanıyor; o gün UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının açılış haftasında ilk kez karşı karşıya geldiler.

Allianz Arena'nın ev sahipliği yaptığı o maçta Bayern Münih ezici bir üstünlük sergiledi; Flick yönetimindeki Alman ekibi, rakibi Atletico Madrid'i 4-0 mağlup etti; bu, daha sonra iki teknik adam arasında tekrar eden bir randevu hâline gelen karşılaşmalar serisinin başlangıcı oldu.

O maçtan bu yana iki taraf arasındaki çekişme pek çok vesileyle yeniden alevlendi ve bunların büyük çoğunluğu Flick'in Barcelona'nın teknik sorumluluğunu üstlendiği dönemde gerçekleşti; zira aralarındaki 12 karşılaşmanın 10'u Alman teknik adamın Katalan ekibinin teknik heyetinin başında bulunduğu dönemde oynandı.

Bu on karşılaşmada Flick, Simeone yönetimindeki Atletico Madrid karşısında 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Bu rakamlar Alman teknik adamın sonuçlar bakımından net bir üstünlüğünü yansıtıyor, ancak tek başlarına Arjantinli rakibinin yol açtığı sıkıntının boyutunu, özellikle ikiye bölünemeyen karşılaşmalarda, ortaya koymuyor.

Bu takıntının neden sürdüğünü açıklamak için özellikle iki mağlubiyet öne çıkıyor; ilki İspanya Kral Kupası yarı final ilk maçında yaşandı; Atletico Madrid, Barcelona'ya 4-0'lık ağır bir yenilgi yaşatarak takımı fiilen turnuvadan elenmenin eşiğine getirdi.

Bu, Flick'in aldığı tek darbe değildi; zira Madrid üstünlüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de yinelendi; Atletico Madrid, Spotify Camp Nou'da oynanan çeyrek final ilk maçında 2-0 kazandı.

Bu sonuç, Barcelona'yı Metropolitano'da oynanan rövanş maçında zor bir görevle karşı karşıya bıraktı; iki gol farkını telafi etmesi gerekiyordu, ancak geri dönüşü başaramadı ve Madridli rakibi karşısında turnuvaya veda etti.

Goller her zaman sahnede

Flick ile Simeone arasındaki karşılaşmaların ayırt ediciliği yalnızca sonuçları ve turnuvaların kaderini belirlemedeki önemiyle sınırlı değil, aynı zamanda maçların hiçbir vesileyle gol sessizliğine tanık olmayan kendi doğasına kadar uzanıyor.

İki teknik adamı bir araya getiren 12 maçtan hiçbiri 0-0 sonuçlanmazken, yalnızca bir karşılaşma takımlardan birinin karşılıksız tek golle (1-0) kazanmasıyla sonuçlandı.

Bu durum, net kişiliklere sahip iki teknik adamın yönettiği, birbirinden farklı iki antrenörlük ekolü arasındaki çekişmenin doğasını yansıtıyor; sezonlar geçtikçe şiddeti artan ve kendine özgü hesaplar barındırmaya başlayan bir rekabet; özellikle de geçen sezon Simeone'nin kendisine indirdiği darbeleri aşmanın yollarını hâlâ arayan Flick açısından.