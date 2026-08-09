Simeone'den Real Madrid ve Barcelona açıklaması: Biri imkansız, diğerini de sanmıyorum

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, 15 yıl önce göreve gelmesinden bu yana kulübün yaşadığı büyük gelişimi değerlendirerek, takımın konumundaki yükselişe hedeflerdeki tavanın da önemli ölçüde yükselmesinin eşlik ettiğini vurguladı.

Simeone, Mundo Deportivo gazetesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Eskiden kazanmak bir mutluluk kaynağıydı, şimdiyse bir rahatlama kaynağı oldu."

Arjantinli teknik adam sözlerine şöyle devam etti: "Şu anda acı çekiyorum çünkü kulübü, baskıya daha açık hale geldiğimiz bir yere taşıdık; beklentilerin tavanı büyük ölçüde yükseldi ve dolayısıyla sorumluluğumuz devasa boyutlara ulaştı. İyi bir sezon geçirmek artık yeterli değil."

Simeone, geçen sezonun ardından taraftarların beklentilerini karşılamanın kolay bir iş olmadığını değerlendirdi; takım Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmış, İspanya Kral Kupası finalini penaltı atışlarıyla kaybetmiş ve ligi dördüncü sırada tamamlamıştı.

Şu ifadeleri kullandı: "Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmalı, Kral Kupası'nı kazanmalı ve Real Madrid ile Barcelona'nın yer aldığı bir ligi ilk iki sıradan birinde bitirmeliyiz."

Takımı yönetmeye devam etmek için gereken enerjiye hâlâ sahip olduğunu vurgulayan Arjantinli teknik adam, Atletico'nun bu sezon "özellikle Şampiyonlar Ligi'nde kaybettiğimiz savunma sağlamlığını yeniden kazanmak" için çalışacağını, bunun yanı sıra "orta saha oyuncularının gol katkısını artırmak" üzerinde de çalışılacağını belirtti.

Şöyle konuştu: "Taraftarlarımızın istediğini, yani kupa kazanmayı gerçekleştirmek için mücadele edebileceğimize hâlâ inanıyorum. Bunu başarmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Atletico'ya geldiğimde kulüp 1996'dan beri ligi kazanmamıştı, ardından 2014'te, yani 18 yıl sonra şampiyonluğu elde ettik. 2021'de, yedi yıl sonra yeniden şampiyon olarak döndük. Takımın bu aralıkları daha da kısaltması gerekiyor."

Atletico Madrid'deki geleceğiyle ilgili olarak Simeone, devam etmesi için net bir zaman çerçevesi çizmedi; Arsenal'de 22 yıl geçiren Arsene Wenger veya Manchester United'da 27 yıl geçiren Alex Ferguson gibi teknik direktörlerin rekorlarını kırmayı hedeflemediğini vurguladı.

Şöyle dedi: "Ben yalnızca burada olmak için ihtiyaç duyduğumuz enerji, güç ve alçakgönüllülüğü düşünüyorum."

Simeone, İspanya'da rekabetin zorluğuna dikkat çekerek şunları söyledi: "İki süper güçle rekabet eden bir kulüpteyiz (...) Şu anda özel bir yerdeyiz, ancak arkamızdaki takımlar bizimle rekabet etmek istiyor."

Sözlerine şöyle ekledi: "Atletico'da her zaman tam odaklanmış ve yüzde 110 halinde olmalısınız, çünkü İspanya'da kazanmak için yüzde 100 yeterli değil. Her gün gelişmeli ve alçakgönüllülüğünüzü kaybetmemelisiniz, çünkü arkamızdaki takımlar gelişmeye devam ediyor."

Simeone, gelecekte Arjantin Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü üstlenme ihtimaline de kapıyı kapatmadı ve bunun "ileride" gerçekleşebileceğini söyledi.

Arjantinli teknik adam, ülkesinin milli takımının son Dünya Kupası'nda ortaya koyduğu performansı ve çalışmasını "muazzam" olarak nitelendirdiği teknik direktör Lionel Scaloni'yi övdü; ancak final maçında İspanya'nın daha iyi taraf olduğunu kabul etti.

Simeone'ye ileride bir gün Real Madrid veya Barcelona'nın teknik direktörlüğünü üstlenme ihtimali sorulduğunda dikkat çekici bir yanıt verdi: "Biri kesinlikle imkânsız. Diğerine gelince, sanmıyorum."

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