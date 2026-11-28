Atletico Madrid'in Arjantinli teknik direktörü Diego Simeone, La Liga'da Martínez Valero Stadı'nda Elche'yi 1-0 yendikleri maçın ardından Barcelona ile oynanacak karşılaşmanın zorluğuna dikkat çekti. Simeone, oyuncularının olumlu bir sonuç almak için büyük bir efor sarf etmesi gerekeceğini vurguladı.

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Açıklama yapan Simeone, takımının Elche karşısında zorlanacağını önceden bildiğini belirterek “Acı çekmeyi bildik” dedi. Arjantinli teknik adam bu sözlerle, Atletico'nun galibiyeti almayı başarmasına rağmen karşılıklı baskı dönemlerine sahne olan maçın yapısına işaret etti.

Simeone, rakibinin dengeli geçen maçlara alışkın olduğunu ekleyerek Real Madrid, Real Betis ve Real Sociedad karşısındaki mücadeleleri örnek gösterdi. Elche, bu maçlarda son dakikalara kadar olumlu bir sonuca yakın kalmıştı.

Atletico'nun teknik direktörü, takımının deplasman performansından memnun olduğunu dile getirerek dış sahada üst üste altı galibiyet serisine dikkat çekti. Oyuncularının Elche karşısında maça iyi başlamasını ve karşılaşmanın belirli bölümlerini yönetebilmesini de övdü.

Ancak hataların ev sahibine geri dönme fırsatı verdiğini kabul eden Simeone, Marc Pubill'in hatasının maçın gidişatını değiştirdiğini açıkladı. Ardından başka bir gol yenmesiyle işler yeniden karmaşık bir hal aldı ve skor sona kadar belirsizliğini korudu.

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Simeone, maçta gol atan Arjantinli forvet Julián Alvarez'i de övdü ve takımın onun fiziksel ve teknik açıdan en iyi haline ihtiyaç duyduğunu belirterek şöyle konuştu: “Bugün yine olağanüstü bir maç çıkardı ve harika bir gol attı. Onun güçlü ve istekli olmasına ihtiyacımız var. Bizim ondan beklediğimizi vermesi için ona iyi bakacağız.”

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Simeone, Alvarez'in bu seviyeyi sürdürmesinin önümüzdeki dönemde takımın hesaplarında önemli bir unsur olduğunu vurguladı.

Çarşamba günü oynanacak Barcelona maçıyla ilgili olarak ise Arjantinli teknik adam, görevin zorluğu konusunda uyardı. Her maçın kendine özgü koşulları olduğunu ve rakip sahada neler olacağını önceden kestirmenin mümkün olmadığını söyledi.

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Oyuncularının Elche maçından önce, geçen çarşamba Şampiyonlar Ligi'nde benzer bir kadroyla zorlu bir mücadele verdiğini ve bunun fiziksel açıdan işi daha da zorlaştırdığını açıklayan Simeone, “Barcelona'da acı çekeceğiz” diye ekledi.

Simeone, Katalan ekibiyle oynanan ve öncesinde Bayern Münih'e yenildikleri bir önceki maça kıyasla havanın farklı olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlarken, Elche galibiyetinin Barcelona maçı öncesinde oyuncuların zihinsel durumunu değiştirmede belirleyici bir etken olduğu görüşüne katılmadı.

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Büyük maçların farklı bir doğası olduğunu ve oyuncuların öncesinde yaşananları çabucak unuttuğunu söyleyen Simeone, pazartesi gününden itibaren odaklarının önceki maçların sonuçlarıyla meşgul olmadan bir sonraki karşılaşmaya ve hazırlıklara yöneleceğini belirtti.

Kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek Marc Pubill'in ve Romero'nun yokluğunun maç planına etkisi sorulduğunda ise Simeone, bunun benimsemeyi planladığı yaklaşımı değiştirmesine yol açmayacağını vurguladı. Takımın, ligde bir önceki maçta Getafe karşısında ortaya koyduğu oyun anlayışını sürdürmeye çalışacağını ifade etti.

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Simeone, ister sakatlık ister kart birikimi nedeniyle olsun, bu tür eksiklerin futbolun doğasında olduğunu ekledi. Teknik ekibin hafta boyunca müsait oyuncuları hazırlamak için çalışacağını ve takımın Barcelona maçına mümkün olan en iyi durumda çıkmasını hedeflediklerini söyledi.