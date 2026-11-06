Simeone, Barcelona maçı için Atletico'nun kadrosunu şekillendiriyor

Atletico Madrid teknik direktörü Diego Simeone, İspanya La Liga'nın 12. haftasında öbür gün pazar günü oynanacak Barcelona maçı için kadrosunun ana hatlarını çizmeye başladı.

Marca gazetesi, Simeone'nin Barcelona'yı Metropolitano Stadı'nda ağırlamaya hazırlanırken büyük bir yoğunlaşmayla çalışmaya başladığını ve Atletico Madrid'in zirveyi ele geçirme şansıyla girdiği bu maç için hazırlandığını aktardı.

Barcelona, 30 puanla La Liga puan tablosunun zirvesinde yer alırken, ikinci sıradaki Atletico Madrid'in iki puan önünde bulunuyor.

Coti Romero'nun antrenmanda yer almamasıyla birlikte Cardoso, ikinci gün üst üste grupla birlikte çalışmalara döndü. Bu durum, tam olarak iyileştiğinin ve sakatlanana kadar istikrar kazandığı ön libero mevkisini yeniden kazanmak için mücadeleye hazır olduğunun açık bir işareti.

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Böylece Koke, orta sahada Barrios'u koruyacak oyuncu olacak. Zira Bayern Münih ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi maçının ikinci yarısında yeniden sahaya dönmesinin ardından, Atletico'nun kaptanı daha yüksek bir rekabet temposuna kavuştu; bu da onun ilk 11'de yer almak için mücadele etmesine imkan tanıyor.

Koke'nin dönüşü aynı zamanda Llorente'nin sağ bek mevkisine, Pubill'in de stoper mevkisine geri dönmesini sağlayacak. Son kadroya kıyasla yerini kaybedecek oyuncu ise Le Normand olacak.

Denenen kadrodaki bir diğer büyük sürpriz ise Kang-in'in Julian Alvarez'in yanında yeniden sahaya dönmesi oldu. Bu durum, Alman takımı karşısında sürpriz koz rolünü oynayan Sörloth'u yedek kulübesine geri gönderecek.

Böylece Simeone'nin pazar günkü maça hazırlık kapsamında denediği ilk kadro şu isimlerden oluştu: Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Koke, Barrios, Baena; Kang-in, Alvarez.