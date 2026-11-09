Atletico Madrid, İspanya Ligi'nin zirvesini ele geçirmeyi başaramayarak Barcelona'nın 5 puan gerisine düştü.

Atleti, Barcelona karşısında skorda öne geçti ancak teknik direktör Hansi Flick'in öğrencilerine karşı 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Sport gazetesi, Rojiblancos'un teknik direktörü Diego Simeone'nin, elinde ekstra bir değişiklik hakkı bulunmasına rağmen Nijeryalı oyuncusu Ademola Lookman'ı oyuna dahil etmemeyi tercih ettiğini aktardı.

Simeone, maruz kaldığı yuhalamalara rağmen Julian Alvarez'i maç boyunca sahada tuttu ve değişikliklerini 3 ayrı periyotta gerçekleştirdi, ancak yalnızca dört değişiklikle yetindi; bunların arasında Örümcek yoktu.

İlk olarak Sörloth, ardından Hojlund ve Cardoso oyuna girdi, daha sonra 78. dakikada Jonathan David'i sahaya sürdü. Takımın skorda geride olması nedeniyle tüm değişiklikler hücum ağırlıklıydı ki bu durum, Lookman'ı oyuna dahil ederek beşinci bir değişiklik yapılmasını gerektirebilirdi.

Frenkie de Jong'un mecburiyetten sağ bek mevkiinde oynaması ve Atletico Madrid'in 2-1'lik geriliğini telafi etme ihtiyacı göz önüne alındığında, Nijeryalı kanat oyuncusu başka herhangi bir durumda ilk tercih olabilirdi.

Ancak durum böyle olmadı; teknik direktör Diego Simeone, elinde ekstra bir değişiklik hakkı bulunmasına rağmen Lookman'ı oyuna dahil etmemeyi tercih etti.

Lookman son derece zorlu bir dönemden geçiyor; zira mevcut performansı, Metropolitano'daki ilk aylarında sergilediğinin çok uzağında. Simeone de bu meseleyi basın toplantılarında defalarca vurguladı.

Cholo, daha önce Barcelona filelerine iki gol atmış olmasına rağmen Nijeryalı oyuncudan daha fazlasını istiyor; ancak oyuncu bu kez, takımına yardım etmek için bir fırsat dahi bulamadan takımının İspanya Ligi şampiyonluğu yarışındaki şansını yitirmesini izlemek zorunda kaldı.

Atletico Madrid, Lookman'ın en iyi versiyonuna ihtiyaç duyuyor, ancak Nijeryalı oyuncunun Arjantinli teknik direktörün güvenini yeniden kazanmak için önünde kat edilecek çok yol var.