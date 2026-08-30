Simeone: Alvarez'in yardımına ihtiyacımız var, transfer dönemi bitmeden bir şeyler olabilir

Atletico Madrid'in teknik direktörü Diego Simeone, takımının dün akşam Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda İspanya Ligi'nin üçüncü haftası kapsamında Sevilla'yı 3-1 mağlup etmesini değerlendirdi.

Simeone'nin açıklamaları, maçın ardından düzenlenen basın toplantısındaşu şekilde geldi:

Maç analizi:

"Çok iyi bir maç ortaya koyma şansını yakaladık. Çocuklar gerek topu geri kazanmada gerekse özellikle topla çıkış anındaki geçişlerde mükemmel bir iş çıkardı. Sevilla'nın çok iyi iki sonuçtan geldiğini biliyorduk; yüksek baskı yapmaya çalışmasını sağlayan o hırsla birlikte."

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Alex Baena'nın Dünya Kupası sonrası özgüveni:

"Çok konuşmaya gerek yok, her şey görülüyor. Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra kalbinde ve zihninde oluşturduğu o motivasyon ve o etki açıkça görülüyor; ve tüm maçlarda oynadığı için teknik direktörden aldığı o güveni, bugün oyunuyla ve çalışmasıyla bize geri ödüyor (iki gol attı). Ona ihtiyacımız var. Ondan bunu istiyoruz ve açıkça bunu sürdürmesini talep edeceğiz; çünkü asıl istenen bu ve en zor olan da bu."

Hojlund, Atletico Madrid'e ne katıyor?

"Temelde denge. Daha yavaş bir tempoyla oynanan, İspanya Ligi'nde veya İngiltere'de var olan hıza sahip olmayan bir ligden geliyor. Yavaş yavaş, özellikle oyununda güven ve hız kazanmaya çalışıyor. Hatlar arasında iyi bir pası var, kafada güçlü... Gelişmeye devam etmesini umuyoruz; ona ihtiyacımız var ve ondan talep edeceğiz, çünkü bize yardım edecek niteliklere sahip."

Simeone, transfer piyasasının kapanmasından ne bekliyor?

"Julian'a (Alvarez) olanlar ve onun etrafında dönen her şey yüzünden bunu şimdi söylemeyeceğim; siz de üzerine bir şey eklemeyesiniz diye. Her zaman bir şey olabileceğini söylüyorum (transfer piyasasında), her yıl aynı şeyi söylüyorum. Bu futbol, her zaman bir şey olabilir. Ama bunu özel bir şey için söylemiyorum, tamam mı? (gülüyor)."

Julian Alvarez'in durumu nasıl?

"Kendi kişisel sürecinde. Yine tekrar ediyorum, biz burada ona sportif açıdan yardım etmek için olacağız, o da bize yardım etsin diye; çünkü o istisnai bir oyuncu."

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