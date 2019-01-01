Silvio Berlusconi: Milan sadece benimle başarılı olabilir

İtalyan devinin eski başkanı, Milan'ın ancak kendisine verilirse eski günlerine dönebileceğini söyledi.

Son olarak 2010-2011'de 'yı kazanan AC , şimdiden zirvenin 10 puan gerisine düşmüş durumda.

Eski günlerini arayan kırmızı siyahlılar, teknik direktörlüğe Marco Giampaolo'nun yerine Stefano Pioli'yi getirdi.

Pioli için düzenlenen imza töreninde kulübün CEO'su Ivan Gazidis'in Elliot Management adlı bir şirketin Milan'ı batmaktan ve Serie D'ye düşmekten kurtardığını iddia etmesi üzerine kulübün eski başkanı Silvio Berlusconi'den cevap gecikmedi.

Gazidis kulübün durumu hakkında, " ve gibi alt liglere düşme tehlikesi olan bir kulüp devraldık. Bizi turnuvaların dışında bırakacak borçlarla karşılaştık. Yolumuz zor ve sabırlı olmalıyız" ifadelerini kullanmıştı.

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Milano'nun da bulunduğu Lombardiya bölgesinin televizyon kanalı TeleLombardia'ya konuşan Berlusconi, şu demeçleri verdi:

"Bazı sözleri herkesin içinde kullanmazsınız. Milan'ı tekrar ayağa kaldırmak konusuna gelirsek, bunun basit ama zor bir çözümü var: Kulübü Silvio Berlusconi'ye verin"

Berlusconi, aynı zamanda Serie C'de mücadele eden Monza kulübünün de sahibi.