Şike iddiası: Son dakikada atılan gole acil soruşturma çağrısı yapıldı

Kolombiya 2. Ligi'nde Llaneros ile Union Magdalena arasında oynanan karşılaşmanın ardından futbolcular birliği şike soruşturması yapılması için çağrıda bulundu.

Güney Amerika ülkesinde kümeden çıkma mücadelesi veren Fortaleza CEIF'in son maçında Bogota'ya mağlup olmasının ardından onları takip eden Union Magdalena için yükselme şansı doğdu.

Union Magdalena ise kaderini belirleyecek mücadelede Llaneros deplasmanına konuk oldu ancak son dakikalarda kaydettikleri iki gol Kolombiya'yı ayağa kaldırdı.

Neler yaşandı?

Union Magdalena son dakikalarına 1-0 geride girdiği maçta 90+5 ve 90+6'da bulduğu gollerle 2-1 kazanarak play-off grubunu Fortaleza'nın önünde bitirdi.

Ancak misafir ekibin iki gol pozisyonunda Llaneros oyuncularının topu rakibe bıraktığı ve kazanmak için mücadele etmediği görülüyor.

Robaron a Fortaleza.

Lamentable que esto pase en el fútbol colombiano… pic.twitter.com/ExaQwymisV — Juan C. (@juanfcanop) December 4, 2021

Ne söylendi?

Kolombiya Profesyonel Futbolcular Birliği ACOLFUTPRO maçın ardından gole büyük tepki gösterdi.

Dernek, Llaneros ile Union Magdalena arasındaki maç için acil ve titiz bir soruşturma başlatılmasını talep etti.

Juan Cuadrado ve Matheus Uribe gibi önemli Kolombiyalı futbolcular da golle alakalı tepki gösterdi. Cuadrado, Twitter hesabından golü saygı eksikliği olarak nitelendirdi.

Teknik direktör gözyaşlarını tutamadı

Son maçta 2-1 kaybederek küme yükselme şansını kaybeden Fortaleza'da ise teknik direktör maçın ardından basın toplantısında duygu dolu anlar yaşadı.

Gözyaşlarını tutamayan teknik direktör şu ifadeleri kullandı: "Ağlamaktan utanmıyorum çünkü kendimi soyulmuş gibi hissediyorum. Kaybedebiliriz ama bu şekilde değil."

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