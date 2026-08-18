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Sıfırdan başlıyor: Goetze'nin menajeri, Paris Saint-Germain'e transferin perde arkasında Enrique'nin rolünü açıklıyor

Transfers
Paris Saint-Germain
M. Godts
Luis Enrique
Fransa
Belçika
İspanya

Belçikalı Mika Godts'un menajeri Nils de Jong, Barcelona ve Bayern Münih gibi diğer kulüplerin de oyuncuyla ilgilenmesine rağmen Paris Saint-Germain'e transferinin perde arkasını anlattı.

Paris Saint-Germain, geçen cumartesi Godts'u Ajax Amsterdam'dan 2031 yılına kadar geçerli bir sözleşmeyle kadrosuna kattığını resmen açıklamıştı.


De Jong, Hollanda gazetesi "De Telegraaf"a şunları söyledi: "Paris Saint-Germain, Mika'yı küçük yaşlarından beri tanıyor. O dönemde Ajax, şimdi ise Paris Saint-Germain gibi köklü kulüplerin gösterdiği ciddi ilgi kesinlikle şaşırtıcı değil."

De Jong, "Foot Mercato" ağının aktardığına göre, nihai kararda Paris Saint-Germain teknik direktörü Luis Enrique'nin etkisine özellikle dikkat çekerek şunları ekledi: "Konuşma en baştan itibaren son derece samimiydi, mizah doluydu; ancak elbette ciddi ve sportif yönlere de odaklanıyordu."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Enrique, sahanın her yerinde hareket edebilen, boşlukları bulabilen ve sürpriz unsuru yaratabilen çok yönlü oyuncuları takdir ediyor."

Açıklamalarına şöyle devam etti: "Paris, Mika'ya ilgilerinin son derece ciddi olduğunu açıkça belirtti. Net bir sportif proje sundular ve kulüp içindeki önemli kişiler buna bizzat yatırım yaptı."

Bununla birlikte De Jong, oyuncusunu uyarmak istedi: "Orada sıfırdan başlıyor. Ancak Mika, ilk on birdeki yerini hak ettiğini kanıtlamak zorunda. Paris Saint-Germain gibi bir kulüpte hiçbir şey bedava değil. Yaklaşık 55 milyon euro değerinde bir transferde bile."

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