Ünlü şarkısı Gerard Piquet ile ayrılıklarının verdiği demeçlere bir yenisini daha ekledi ve hayata dair bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, eski hayat arkadaşı efsane savunma oyuncusu Gerard Pique’nin kendisini babası yoğun bakımda tedavi gördüğü sırada aldattığını söyledi. 46 yaşındaki şarkıcı, People en Espanol dergisine verdiği röportajda, 10 yıldan fazla süren ilişkilerinin ardından Haziran 2022'de Pique'den ayrıldığını duyurduğu dönemi değerlendirdi.

Shakira ne söyledi?

“Evim dağılıyordu. Babamın yoğun bakımda olduğu sırada ihanet edildiğimi basından öğreniyordum. Babam, ayrılığımın ardından benimle ilgili büyük üzüntü yaşadığım için beni teselli etmek için Barcelona'ya geldi. Hayatta en çok sevdiğim insan, babam, en çok ihtiyacım olduğu anda beni terk ediyordu. Onunla konuşamıyor, en çok ihtiyaç duyduğum tavsiyeler için en iyi arkadaşıma gidemiyordum”

Ne olmuştu?

Haziran 2022'de şarkıcının temsilcisi, Shakira ve Pique'nin ayrıldığını doğrulamıştı.

Şarkıcının açıklamasında, "Üzülerek ayrıldığımızı doğrulamaktan dolayı üzgünüz. Önceliğimiz olan çocuklarımızın sağlığı ve iyi olması için mahremiyetimize saygı göstermenizi istiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verilmişti .

Aylar sonra, Pique'nin Ağustos 2022'de şu anki sevgilisi Clara Chia Marti ile görüldükten sonra Shakira'yı aldattığına dair söylentiler dolaşmaya başladı. Ocak ayında, Shakira'nın sözde sadakatsizliği çilek reçeli kavanozuyla öğrendiği iddia edildi.

Bu teori, Shakira'nın Rauw Alejandro ile birlikte söylediği "Te Felicito" şarkısının Ağustos 2022'deki yayımlanan klibi nedeniyle ortaya çıkmıştı.

Bakış açısını değiştirdi

Geçen yıl boyunca Shakira, Barcelona’nın eski yıldızıyla ayrılığından bu yana kendini ve çocuklarını önceliklendirdiğini açıkça ifade etmişti. 28 Şubat'ta Enrique Acevedo ile yaptığı bir röportajda, bir kadının kendini tamamlamak için bir erkeğe ihtiyaç duyduğuna inandığına dair kişisel bir perspektif değişimi yaşadığını itiraf etti.

Kendi başına daha iyi olacağını hissettiğini belirten Shakira, “Bir şekilde, bunu başka bir perspektiften öğrenmeyi başardım ve kendi başıma iyi olacağımı hissediyorum. Bir kadının hayatta karşılaştığı zorluklarla yüzleşmesi gerektiğinde daha güçlü çıkması gerektiğine inanıyorum. Daha güçlü çıkmak, zayıflıklarınızı tanımayı ve kırılganlığınızı kabul etmeyi öğrenmek demektir” demişti.