Gerard Pique ile Shakira'nın ayrılma hikayesinde yeni bir perde gündeme geldi.

Barcelona'nın eski kaptanı Gerard Pique ile pop dünyasının en önemli yıldızlarından biri olan Shakira'nın birlikteliğinin sonlanmasının yankıları sürerken, Pique'nin yeni kız arkadaşı Clara Chia ile Instagram'da paylaştığı fotoğraf tartışmaları farklı bir boyuta taşıdı.

Halka ilişkiler öğrencisi olan 23 yaşındaki Clara ile oldukça mutlu görünen Pique'nin Shakira'yı aldatma süreciyle ilgili son iddia ise büyük ses getirdi.

Boş reçel kutusu son noktayı koydu

Çiftin, Pique ile Shakira'nın ayrılığından sadece iki ay sonra birlikte olmaya başlaması soru işaretlerini beraberinde getirirken, Pique'nin Clara ile paylaştığı son fotoğraf iki milyondan fazla beğeni aldı. Te Felicito adlı yeni şarkısında Pique ve Clara'ya yüklenen Shakira'nın aldatıldığını öğrenmesinin ise pembe dizileri aratmadığı ortaya çıktı.

The Mirror ve birçok Güney Amerikalı kaynağa göre Pique ve çocukları Milan ile Sasha'nın tadını beğenmemesine rağmen seyahatlerden döndüğünde buzdolabında tamamen boş bir reçel kavanozu bulan Shakira, reçelin Pique tarafından yenmeyeceğini bildiği için aldatıldığını anladı. Shakira ile Pique, 2010 Dünya Kupası'nın şarkısı Waka Waka'nın klibi çekilirken tanışmıştı.