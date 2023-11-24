Shakira'nın, eski Barcelona futbolcusu Gerard Pique'den çirkin ayrılığını anlatan bomba gibi bir belgeselde her şeyi açığa çıkaracağı bildiriliyor.

Bir zamanların şov dünyasındaki en gösterişli çiftlerinden biri olan 46 yaşındaki Shakira ve 36 yaşındaki Pique, artık ayrılık sonrası yaşanan şiddetli kavgalarla tanınıyor.

İkilinin ayrılığının ardından Shakira, birçok şarkıda Pique'ye atıfta bulunarak gündeme oturmuştu.

Shakira'nın, ocak ayında Arjantinli DJ Bizarrap ile yapılan bir röportajda, Pique'nin 24 yaşındaki öğrenci Clara Chia Marti ile olan yeni ilişkisine gönderme yaptığı ortaya çıktı ve onun Ferrari'yi Twingo ve Rolex'i Casio ile takas ettiğini iddia etti.

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Pique ise 8 bin Sterlin değerindeki Renault Twingo ve Casio ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla övünerek yanıt vererek daha ucuz olan saatin "ömür boyu dayanacağını" vurguladı.

Kavgada yeni perde: Belgesel geliyor

The Sun'da yer alan habere göre Shakira, yeni bir hamleye hazırlanıyor. Dünyaca ünlü şarkıcı, Pique ile ilişkisinde yaşadığı her olayı ortaya dökmeye karar verdi.

Shakira'yı çok yakından takip eden İspanyol gazeteci Laura Fa, üzerinde çalışıldığı iddia edilen belgesel hakkında şunları söyledi:

"Sanırım bu onun yaşadığı dram hakkında olacak ve adı 'Aldatılma ve ben' olacak."