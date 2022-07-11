Shakira'dan ayrılan Pique, yeni sevgilisiyle Dubai'ye gitti

Bir sakatlık nedeniyle sezon öncesi hazırlıklara başlayamayan Pique, son birkaç haftadır sahalardan uzak konumda.

Gerard Pique, Shakira'dan ayrılmasının ardından yeni kız arkadaşı olduğu iddia edilen bir kadınla Dubai gezisine çıktı. Konu ile ilgili soruları ise yanıtlamayı reddetti.

Çift, geçtiğimiz ay ayrılıklarını resmen açıklamaya karar verdi ve o andan itibaren ikisi de basında çeşitli sebeplerle gündeme geldi.

Bu arada Europa Press, Pique'ye Dubai gezisini sordu, ancak açıklama yapmayı reddettiği için herhangi bir yanıt alamadılar.

Shakira'dan ayrıldıktan sonra çocuklarının velayetini de sordular ancak Pique, kameralar önünde herhangi bir jest veya mimik bile yapmadı.

Haberlere göre, Shakira çiftin ayrılmasının ardından acı çekiyor. Pique'nin sarışın bir kadınla Dubai'den Barselona'ya giderken görüntülendiği iddia edildi.

Pique'nin şirketinde çalışıyor

Mamarazzi'ye göre; C. olarak tanımlanan kız, Pique'nin şirketi Kosmos için çalışıyor. Onun sağ kolu olduğunu iddia eden birkaç haber olmasına rağmen, sarışın kadın sadece şirkette bir çalışan.

İkisinin çok gizli bir çalışma ilişkisi sürdürdüğü ve işte neredeyse hiç iletişime girmediği iddia ediliyor.

Saha içi de problemli

Shakira'dan ayrılması spor kariyerini de sarsmış olabilir. Marca'ya göre; Pique, son olaylardan sonra artık Xavi'nin güvenine sahip değil.

Özellikle Andreas Christensen'in son gelişiyle birlikte yaş da onun lehine değil.

Bir sakatlık nedeniyle sezon öncesi hazırlıklara başlayamayan Pique, son birkaç haftadır sahalardan uzak konumda.

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