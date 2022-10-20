Shakira, Barcelona'nın ve Gerard Pique'nin formasına ismini yazdırabilir

Dünyaca ünlü Latin şarkıcı, Barcelona'nın Spotify ile yaptığı anlaşma çerçevesinde, Katalan ekibinin sponsoru olabilir.

Forma göğüs sponsorluğu için Spotify ile anlaşmaya varan Barcelona, dünyaca ünlü şarkıcılarla bir defaya mağsusluk forma sponsorluğu anlaşmaları yaparken, bu durum sürpriz bir gelişmeyi beraberinde getirdi.

El Clasico'da Real Madrid'e kaybettikleri 90 dakikada ünlü şarkıcı Drake'nin logosunu kullanan Barcelona'nın ilerleyen günlerde Gerard Pique'nin sansasyonel bir ayrılık yaşadığı eski hayat arkadaşı Shakira ile de benzer bir anlaşmaya varabileceği iddiası gündemi sarstı.

Shakira'ya destek mesajı yağıyor

12 yıllık evliliğin ardından Temmuz ayında yollarını ayıran ikilinin iki çocuğu bululunurken, Pique'nin ayrılık sonrasında 23 yaşında Clara Chia Marti ile birlikte olması Shakira'yı bir hayli yaralamıştı. Shakira hayranları gerçekleşmesi muhtemel görünen bu anlaşmayı sabırsızlıkla beklerken, ünlü şarkıcıya bu yönde adım atması için çok sayıda mesaj geldi.

Shakira'nın Pique'ye kendi reklamının olduğu formayı giydirmesi halinde her gün Shakira dinleyeeğini belirten bir kullanıcının sosyal medyada yaptığı yorum kısa sürede büyük beğeni aldı. Son şarkısı 'Monotonia'yı piyasaya sürmek üzere olan Shakira, Spotify'ın en popüler Latin şarkıcısı konumunda yer alıyor.

Drake ile yapılan iş birliğinin benzerlerinin önümüzdeki dönemde de süreceğini belirten Barcelona yönetiminin, Shakira'nın olası teklifine vereceği yanıt da merakla bekleniyor.