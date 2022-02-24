Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Roberto De Zerbi'nin, Doğu Avrupa ülkesindeki durumu değerlendirmesinin ardından Ukrayna’da, Rusya’nın işgalinin ardından futbola ara verildi.

Rus kuvvetleri, Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna topraklarına girdi ve askeri varlık, altyapı, hava savunma ve hava kuvvetlerini hedef aldı.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskyy'nin sıkıyönetim ilan etmesiyle birlikte belirsizlik ve artan gerilim ülkede hüküm sürerken profesyonel futbola ara verilmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna Futbol Federasyonu, yerel liglere ara verildiğini açıkladı.

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Bu gelişme üzerine Ukrayna'da gözler futbolcular ve menajerlere çevrildi.

Shakhtar Donetsk teknik direktörü Roberto De Zerbi, Ukrayna’daki deneyimlerini Italpress'e anlattı.

İtalyan hoca, kendi kontrolleri dışında gelişen olayların odak noktasında bulunmalarının korkunç olduğunu söyledi.

“Odamdayım ve hepimiz için kötü bir gün oluyor.

"Donbass'ta olanlardan sonra federasyonun liglere ara vermesini uzun süre bekledim.

“Çünkü futbol nedeniyle buradayım ve şampiyonluğa, bizi takip eden taraftarlara sırtımızı dönemem.

"Burada 13 Brezilyalı evladım var. Ayrıca personelimi de düşünmek zorundayım.

“En azından güvenlik sağlanana kadar eve gidebilirdik, ancak biz Ukrayna’da kalmayı tercih ettik.

“Bu gece patlamalarla uyandık. Bu sabah şampiyonayı askıya aldılar ve Opera Oteli'nin pencerelerinden hareket eden arabaları gördük. Sanırım Polonya'ya gidiyorlardı.

"İtalyan Büyükelçiliği ayrılmamız için ısrar etti ama tekrar ediyorum, ben bir menajerim ve buradayım.

“Kulübe, futbola sırtımı dönüp böylece gidemem. Şu anda hava sahasını kapattılar ve biz Ukrayna’da kaldı.”

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Palermo ve Sassuolo eski patronu De Zerbi, Shahktar ile 2021 yılının mayıs ayında sözleşme imzaladı.

İtalyan hoca, Ukrayna’ya gitmek için Avrupa'nın dört bir yanından gelen diğer birçok teklifi reddetti.

Donetsk'te geçirdiği süre boyunca Ukrayna Süper Kupası'nı kazandı, ancak şimdi sporun yeniden başlaması için güvenliğin yeniden sağlanmasını beklemek zorunda.

Shahktar’da forma giyen çok sayıda Ukraynalı olmayan futbolcu var. Onların da şu anda ne yapacağı ve güvenliklerinin nasıl sağlanacağı kendi ülkelerindeki vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Öte yandan Avrupa’daki kurumlar, Rusya ile tüm bağlantılarını koparmak için harekete geçiyor.

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