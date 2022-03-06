Rusya Milli Takımı’nın teknik direktörü Valery Karpin, Ukrayna-Rusya anlaşmazlığının sona ermesi için çağrıda bulundu.

Milli takıma uygulanan yaptırımlar hakkında konuşan Karpin, insanların artık ölmemesi için çağrıda bulundu.

Rusya’da; hem ulusal hem de uluslararası düzeydeki futbol, Vladimir Putin'in Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından sporun yönetim organlarındaki yaptırımlardan sert bir şekilde etkilendi.

Bu yaptırımlar arasında, Rusya'nın bu ayki Katar 2022 Dünya Kupası elemelerine katılıma hakkının da askıya alınması yer alıyor.

Karpin, yakın bir zamanda barışın sağlanmasını dilerken takımının yeniden uluslararası düzeyde rekabet edebileceğine inanıyor.

Ne söylendi?

Karpin, Rusya Milli Takımı’nın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda, "Futbol önemlidir. Bizi bir araya getiriyor ve birleştiriyor. Futbol olmadığında işler daha da kötüleşir.

"Milli takımın ve kulüplerin oynamaya devam edebilmesi gerektiğine inanıyorum.

"Küresel ölçekte konuşursak, umarım bu savaş sona erer ve barış gelir.

“Artık yeter, insanlar ölmesin. Ben, bu savaşın son bulması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Rusya hangi yaptırımlarla karşı karşıya kaldı?

İlk olarak Rusya Milli Takımı'nın bu ayki play-off yarı finalinde oynayacağı Polonya maçında Rusya Futbol Birliği adı altında oynanması kararlaştırıldı. Ancak UEFA; gelen tepkiler üzerine Rusya'yı tüm müsabakalardan men etti.

Buna ek olarak, Spartak Moskova'nın RB Leipzig ile karşılaşacakları Avrupa Ligi son 16 maçının da oynanmayacağı açıklandı.

Böylece Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı, kıtasal rekabetteki yerini alamayacak.

Bu ayki maçlardan önceki zaman dilimi göz önüne alındığında, yaptırımların ne zaman son bulacağı henüz belli değil.

Dolayısıyla, 2018 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Rusya Milli Takımı bu yılki turnuvayı tamamen kaçıracak.

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