Ahly kulübü, oyuncusu Faslı millî futbolcu Youssef Belammari'nin son saatlerde geçirdiği tıbbi muayeneler ve manyetik rezonans görüntülemesinin ardından, dizinde ön çapraz bağ kopması yaşadığını açıkladı.

Ahly sağlık ekibinin başkanı Dr. Ahmed Cabullah, kulübün internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada, Belammari'nin geçirdiği muayenelerin ön çapraz bağ kopması yaşadığını doğruladığını söyledi.

Sağlık ekibinin başkanı, kulübün Belammari'nin sakatlığıyla ilgili gerekli işlemleri başlattığını belirterek, oyuncunun önümüzdeki dönemde ameliyat olacağı tarihin belirlenmekte olduğunu ifade etti.

Belammari'nin sakatlığı, oyuncunun önemi ve geçen sezonun başarısızlıklarını telafi etmeye çalışacağı bir sezon öncesinde takımın kadrosundaki isimlere olan ihtiyacı göz önüne alındığında, hemşehrisi Houcine Ammouta liderliğindeki Ahly teknik ekibi için bir darbe niteliğinde.

Belammari, bugünün erken saatlerinde, yeni sezona hazırlık kapsamında İspanya'da düzenlenen takım kampında oynanan ve kırmızılı takımın 3-0'lık net galibiyetiyle sona eren Ahly'nin Badalona ile yaptığı hazırlık maçında sakatlanmıştı.

27 yaşındaki Belammari, geçen ocak ayında, kış transfer döneminde Raja'dan Ahly'ye 3 yıllık sözleşmeyle katılmış ve tüm kupalarda 12 maçta forma giymişti.

Belammari'nin, ameliyat olması ve dönüşü için yaklaşık bir tarihin belirlenmesi beklenirken, Ahly'nin sezon açılışında forma giyemeyeceği kesinleşti.