Bir süredir satışı gündemde olan Manchester United’ın en ciddi alıcısı, ikinci teklifine hazırlanıyor.

Satış süreci devam eden Premier Lig’in dev kulübü Manchester United’ın en önemli taliplerinden biri olarak dikkat çeken Şeyh Jassim bin Hamad Al Thani geçtiğimiz hafta Old Trafford’da gerçekleştirilen görüşmelerin ardından kulüp için ikinci bir teklif sunmaya hazırlanıyor.

GOAL’e konuşan bir kaynak Katarlı heyetin Çarşamba günü ikinci teklifini sunacağını belirtirken, görüşmeler devam ediyor.

Kulübü uzun bir süredir elinde bulunduran Glazer ailesi, kulübü satın almakla ilgilenen kurumlara Çarşamba günü saat 21.00’e dek ikinci tekliflerini sunmak için zaman tanımıştı.

Çocukluğundan beri United taraftarı

Katar İslam Bankası’nın başkanı olan Katarlı milyarderi temsil eden heyet, geçtiğimiz Perşembe günü Old Trafford'u ve Carrington’daki antrenman tesislerini gezmişti.

Katar’ın eski başbakanının oğlu olan 40 yaşındaki Şeyh Jassim, İngiltere’de bulunan Sandhurst Kraliyet Askeri Akademisi'nde eğitim gördü.

Hayatı boyunca Manchester United taraftarı olduğu bilinen Şeyh, genç oyuncuların gelişimine ve Old Trafford’un kapasitesini yükseltmeye odaklanırken, kulübü eski ihtişamlı günlerine döndürmek istediğini belirtmişti.