La Liga’nın iki köklü kulübü Arda Güler’i kadroya katabilmek için yarışıyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılan ve Real Madrid’in yolunu tutan ancak İspanyol ekibinde yaşadığı sakatlıkların da etkisiyle istediği kadar süre alamayan Arda Güler’in talipleri her geçen gün artıyor. İspanyol basınından AS’ta yer alan haberde aralarında Betis ve Sevilla’nın da bulunduğu 12’den fazla takımın genç oyuncuyu transfer etmek için girişimlere başladığı öne sürüldü.

Haberde Sevilla’nın Arda’ya olan ilgisinin genç oyuncunun Fenerbahçe forması giydiği dönemde başladığı ancak Arda’nıın Real Madrid rüyasını gerçekleştirebilmek için kırmızı-beyazlı takımı reddettiği ifade edildi. Betis’in ise önümüzdeki yaz Fransız yıldız Nabil Fekir’i satmaya hazırlandığı ve Arda’yı Fekir’in alternatifi olarak belirlediği ifade edildi.

Şampiyonlar Ligi faktörü

Öte yandan Arda’nın yakın çevresine göre Real Madrid’in genç oyuncuyu kiralamaya karar vermesi halinde Arda gelecek sezon Şampiyonlar Ligi’nde yer alan bir takımda forma giyecek.

Bu sezon Real Madrid formasını altı maçta toplam 95 dakika giyen Arda, bu karşılaşmalarda bir gol kaydetti. Henüz 19 yaşında olan genç futbolcunun ilk sezonu yaşadığı sakatlıkların gölgesinde geçerken, tüm bunlar A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından milli takım kadrosuna dahil edilmesinin önüne geçmedi.