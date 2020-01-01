Sevilla ve Chelsea gruptan çıkmayı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta E Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.

Deplasmanda Fransız ekibi 'e konuk olan , rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti.

Ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti.

Haberin devamı aşağıda

Gruptaki diğer karşılaşmada ise , deplasmanda Krasnodar'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi.

Daha fazla takım

İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ivan Rakitic ve 90+5. dakikada Munir El Haddadi atarken, Rus temsilcisinin tek golü 56. dakikada Wanderson'dan geldi.

Goal 50: Dünyadaki en iyi 50 futbolcu

Grupta puanını 10'a çıkaran Chelsea ve Sevilla, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Rennes ve Krasnodar'ın birer puanı bulunuyor.