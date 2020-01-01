Şampiyonlar Ligi

Sevilla ve Chelsea gruptan çıkmayı garantiledi

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Giroud Chelsea 2020
Getty
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta E Grubu'nda oynanan iki maçla başladı.

Deplasmanda Fransız ekibi Rennes'e konuk olan Chelsea, rakibini 22. dakikada Callum Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. 

Ev sahibi ekibin tek golünü 85. dakikada Sehrou Guirassy kaydetti. 

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Gruptaki diğer karşılaşmada ise Sevilla, deplasmanda Krasnodar'ı son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yendi. 

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    İspanyol ekibine galibiyeti getiren golleri 4. dakikada Ivan Rakitic ve 90+5. dakikada Munir El Haddadi atarken, Rus temsilcisinin tek golü 56. dakikada Wanderson'dan geldi. 

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    Grupta puanını 10'a çıkaran Chelsea ve Sevilla, son 16 turuna çıkmayı garantiledi. Rennes ve Krasnodar'ın birer puanı bulunuyor. 

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