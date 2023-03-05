Arjantinli hoca, perşembe günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasını düşünürken kadronun darlığından dem vurdu.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Sevilla, cumartesi gecesi La Liga'da Atletico Madrid'e karşı 6-1'lik küçük düşürücü bir mağlubiyet aldı.

Sevilla Teknik Direktörü Jorge Sampaoli, karşılaşmanın ardından Fenerbahçe mücadelesini hedef olarak gösterdi.

Ne söylendi?

Maçtan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Arjantinli hoca, şu yorumu yaptı:

"Perşembeyi düşünmekten, bu zor ama çabuk geçmesi gereken dönemi atlatmaktan, pozitiflik oluşturmaktan başka bir seçenek yok.

"Kulübün Avrupa kupalarında olması çok önemli. Kendimizi, perşembe gününün sorumluluğundan muaf tutamayız.

"Hem perşembe günkü Fenerbahçe hem de pazar günkü Almeria maçlarını düşünmek zorundayız. Ancak bir gerçek var ki, elimizde her iki turnuvayı da düşünecek kadar oyuncu yok."

Sevilla - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Cumartesi akşamı Kayserispor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, hafta içinde yüzünü Avrupa'ya dönecek.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında 9 Mart Perşembe akşamı Sevilla'ya konuk olacak.