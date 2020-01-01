Sevilla, Suso'nun opsiyonunu kullanıyor

İspanyol ekibi, Milan'dan kiralanan Suso'nun 21 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanacak.

Avrupa liglerinde sezonun bitmesine sayılı günler kala transfer gündemi de hareketlendi.

Sky Italia'nın haberine göre Suso, bonservisiyle 'ya katılmak üzere

Ocak ayında 18 aylığına 'dan Sevilla'ya kiralanan Suso için 21 milyon euro satın alma opsiyonu belirlenmişti.

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Anlaşmaya göre Sevilla Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilerse 26 yaşındaki yıldızın bonservisini almak zorunda kalacaktı.

'da pazar günü Mallorca'yla karşılaşan Sevilla, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.

Suso, Sevilla'da 15 lig maçına çıkarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.