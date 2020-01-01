Sevilla, Suso'nun opsiyonunu kullanıyor
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Avrupa liglerinde sezonun bitmesine sayılı günler kala transfer gündemi de hareketlendi.
Sky Italia'nın haberine göre Suso, bonservisiyle Sevilla'ya katılmak üzere
Ocak ayında 18 aylığına Milan'dan Sevilla'ya kiralanan Suso için 21 milyon euro satın alma opsiyonu belirlenmişti.
Anlaşmaya göre Sevilla Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantilerse 26 yaşındaki yıldızın bonservisini almak zorunda kalacaktı.
La Liga'da pazar günü Mallorca'yla karşılaşan Sevilla, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı garantiledi.
Suso, Sevilla'da 15 lig maçına çıkarken 1 gol attı, 1 de asist yaptı.