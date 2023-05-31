UEFA Avrupa Ligi finalinde Sevilla ile Roma karşı karşıya geliyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde final günü geldi çattı...

Bu kupaya son yıllarda adeta ambargo koyan Sevilla, daha önce bu başarıyı hiç elde edememiş olan AS Roma ile karşı karşıya geliyor.

Çeyrek finalde Manchester United'ı eleyen Sevilla, yarı finalde de Juventus'u saf dışı bırakarak finale yükselmeyi başardı.

Roma, çeyrek finalde Feyenoord'u saf dışı bırakırken yarı finalde ise Bayer Leverkusen'i eledi ve finale yükseldi.

Sevilla, UEFA Avrupa Ligi kupasını daha önce dört kez müzesine götürdü. Roma ise final mücadelesini kazandığı takdirde bu zaferi ilk kez yaşayacak.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Puskas Arena'da oynanacak dev finali İngiliz hakem Anthony Taylor yönetecek.

Sevilla - Roma maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde dev final, EXXEN ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma aynı zamanda TV 8'den şifresiz olarak ekranlara gelecek.