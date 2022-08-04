Portekizli hoca, Avrupa Ligi'ndeki başarılarıyla dikkat çekici bir istatistiğe sahip.

Jorge Jesus, büyük beklentilerle Fenerbahçe’nin başına geçerken Şampiyonlar Ligi ön elemesinde hayal kırıklığı yaşadı.

Ancak, bu hüsran sarı-lacivertli ekibin Portekizli hocasının alışık olduğu bir şey değil.

Çünkü o, özellikle Avrupa kupalarında başında olduğu takımlarla son dönemde başarılı bir periyot geçirdi.

Jesus, çalıştırdığı ekipleri Avrupa’nın zirvesinde tutmak için çaba gösterirken verdiği emeğin karşılığını da belgeledi.

Jesus’un Avrupa karnesi nasıl?

Portekizli hoca, teknik direktör olarak görev yaptığı takımların başında UEFA Avrupa Ligi’nde toplamda 5 kez en az çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Kurt hoca, ilk olarak 2009-10 sezonunda Benfica ile Avrupa Ligi’nde yarı final oynarken herkesin takdirini aldı.

Daha sonra, yine Benfica’yla Avrupa Ligi’nde çeyrek finale çıktı ve 2012-13 ve 2013-14 yıllarında takımını finale çıkardı.

Ardından, 2017-18 sezonunda yine UEFA Avrupa Ligi’nde Sporting Lizbon’un başında olan Jesus, takımını çeyrek finale taşıdı.

Portekizli hocanın, 2009 yılında Braga ile elde ettiği Avrupa Ligi son 16 başarısı da dikkat çekiyor.

Böylece Jesus, UEFA Avrupa Ligi'ndeki bu başarılarıyla göz kamaştırıcı bir periyodun sahibi oldu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni hedefliyor

Bu başarılara bakıldığında Jorge Jesus’un Avrupa’daki başarısı, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandırsa da sarı-lacivertli ekip, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde Dinamo Kiev’e elenmekten kurtulamadı.

Ancak Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi’nden devam etmek için 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

Sarı-Lacivertli ekibin, Ukrayna takımına elendikten sonra Çekya ekibiyle oynayacağı karşılaşmayı kazanarak hocasıyla Avrupa serüvenine devam etme arzusunda bulunuyor.

Öte yandan Jesus’un yeni teknik direktör olarak görev yaptığı Fenerbahçe’de başkan Ali Koç döneminde Philip Cocu, Erwin Koeman, Ersun Yanal, Zeki Murat Göle, Tahir Karapınar, Erol Bulut, Emre Belözoğlu, Vitor Pereira ve İsmail Kartal gibi hocalar sarı-lacivertli ekibin başında yer aldı.

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