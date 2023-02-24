Sevilla'dan Fenerbahçe yorumu: "Yüzleşmek zorundayız!"

Sevilla'nın temsilcileri, Fenerbahçe'nin taraftar gücüne vurgu yaptı ve 2008'i hatırlattı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda La Liga ekiplerinden Sevilla ile eşleşti.

Bu kupayı altı kez müzesine götüren Sevilla tarafında Fenerbahçe eşleşmesi sıcağı sıcağına yorumlandı.

Kulübün başkan yardımcısı Jose Maria Del Nido Carrasco ile sportif direktör Monchi, Fenerbahçe maçları için temkinli konuştu.

Ne söylendi?

Nyon'da gerçekleştirilen kura çekiminde Sevilla'yı temsil eden Carrasco, şunları söyledi:

"Onlar geleneğe sahip bir takımlar. Avrupa'da maçlarını büyük bir tutkuyla yaşayan bir stadyumları var. 15 yıl önce Şampiyonlar Ligi'nde onlarla karşılaştık ve kaybettik. Bu yüzden o maçla, alçak gönüllülükle yüzleşmeliyiz.

"Bu turnuvanın bizim için özel bir yanı var. Altı kez kazandık. Umutla, hırsla ve alçak gönüllülükle mücadele edeceğiz."

Monchi, Fenerbahçe ile alakalı ne dedi?

Sevilla Sportif Direktörü Monchi ise eşleşmenin ardından şu yorumu yaptı:

"Fenerbahçe, Avrupa futbolunun bir klasiği. Yüksek seviyede oyuncuları var ve dolu tribünler önünde oynuyorlar.

"2008'de İstanbul'da 3-2 kaybetmiştik. Sahamızda 3-2 kazandık, ancak penaltılarda kaybettik ve elendik. PSV Eindhoven eşleşmesine benzer bir eşleşme olacak.

"Bu tür eşleşmelerde hep ikinci maçı sahamızda oynamayı tercih ederim. Bu kez ilk maçı sahamızda oynayacağız. Fenerbahçe, hepimizin bildiği, tanıdığı ve İspanya'da da oynamış oyunculara sahip bir takım.

"Türkiye'deki en iyi stoperlerden biri olan Attila Szalai'ye sahipler. Michy Batshuayi var ve onu herkes tanıyor. Kalecileri Altay Bayındır Türk futbolunun en iyi isimlerinden."

Sevilla - Fenerbahçe eşleşmesinin ilk maçı 9 Mart'ta İspanya'da oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 16 Mart'ta İstanbul'da.