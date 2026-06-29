Sert bir açıklamada… Chelsea, Manchester City ile sözleşme imzalayan Maresca’yı ifşa etti

Chelsea Kulübü, Manchester City’nin İtalyan teknik direktör Enzo Maresca’yı 2029 yazına kadar sürecek bir sözleşmeyle A takımın başına getirdiği açıklamasının hemen ardından, eski teknik direktörünü eleştiren resmi bir açıklama yayınladı.

Manchester City, bugün İtalyan Enzo Maresca'yı 3 sezonluk bir sözleşmeyle teknik direktör olarak atadığını duyurmuş ve Maresca'nın 2029 yazına kadar görevde kalacağını açıklamıştı. Bu hamle, İngiliz kulübü için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Ancak Chelsea, sessizliğini bozarak eski teknik direktörünün ayrılışının perde arkasını ortaya çıkardı. Kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2025-2026 sezonunun “son derece hayal kırıcı” geçtiğini ve bunun en önemli nedenlerinden birinin, sezon ortasında Maresca’nın ani istifasının ardından teknik yönetimde yaşanan kargaşa olduğunu vurguladı.

Londralı kulüp, Maresca’nın geçen sonbahardan itibaren yönetim kadrosuna sezon sonunda Manchester City’de Pep Guardiola’nın yerine geçme fırsatı olduğunu bildirdiğini açıkladı. Chelsea yetkilileri, İtalyan teknik direktörün Manchester City’nin başına geçmeyi çok istediğinin artık açık hale geldiğini belirtti. ve kulüple tek taraflı olarak feshedilemeyen uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olmasına rağmen, tamamen bu hedefe odaklandığını belirtti.

Açıklamada ayrıca, Maresca’nın Aralık 2025’te ani bir şekilde istifasını sunduğu belirtildi; kulüp bunu hayal kırıklığı yaratan bir davranış olarak değerlendirdi ve “zihni ve kalbi başka bir kulüp ve başka bir fırsatla meşgul” olduğunu vurguladı; oysa Chelsea’nin başına geçeli sadece bir yıl olmuştu.

Chelsea, sezon ortasında teknik direktörünü değiştirmek istemediğini ancak Maresca’nın sezon sonuna kadar görevine devam etmeyi reddetmesi üzerine, takımın, oyuncuların, taraftarların ve kulüp ambleminin istikrarını korumak amacıyla istifasını kabul etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Kulüp ayrıca, Manchester City ile maddi tazminat ödemesini içeren gizli bir anlaşmaya varıldığını ve Maresca ile de kulübe maddi tazminat ödemesini öngören ayrı bir anlaşma yapıldığını açıkladı; ancak tutarlar açıklanmadı.

Chelsea, açıklamasının sonunda yeni teknik direktör Xabi Alonso’ya tam güven duyduğunu vurguladı, onun teknik yeteneklerini ve mesleki dürüstlüğünü övdü ve kulüp taraftarlarının beklediği başarılara takımı götürmek için gerekli tüm niteliklere sahip olduğunu belirtti.

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