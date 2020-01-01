"Serie A'nın nisanda devam etmesi imkânsız"

Karantina altında olan İtalya'da spor organizasyonlarının nisan ayında devam etmesi beklenmiyor.

İtalyan Futbolcular Birliği (AIC) Başkanı Damiano Tommasi, 'nın ancak mayıs ya da haziran ayında devam edebileceğini, bunun da koronavirüs salgınıyla nasıl baş edileceğine bağlı olduğunu söyledi.

Virüsün çıkış noktası olan Çin'den sonra en kötü durumda olan İtalya'da ülkenin tamamı karantina altına alındı. Şu ana kadar koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Çizme'de 24.700 vaka tespit edildi, 1.809 kişi yaşamını yitirdi.

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Che Tempo Che Fa'ya konuşan Tommasi, Serie A'nın nisan ayında kaldığı yerden devam etmesini bekleyenlere kötü haberi verirken "Nisanda liglerin yeniden başlaması net bir şekilde imkânsız. Eğer her şey yolunda giderse mayısta ya da haziranda devam edebiliriz." şeklinde konuştu.

Daha fazla takım

Durumun ciddi olduğunun altını çizen Tommasi, "Konu futbol olunca sadece oyuncuların güvenliğini düşündüğümüzü zannediyorlar ama bir takımın arkasına dünya var. İlk vaka Serie C'deki Pianese'de tespit edildi ve takımdaki malzemeci şu an yoğun bakımda. 100'ün üzerinde insanı karantinaya aldı. Bu insanlar İtalya'da ve Avrupa'da her yere gidiyorlar, çok fazla sayıda insanla temas kuruyorlar. Bu problem sadece İtalya'nın değil, Avrupa'nın problemi. Dolayısıyla UEFA da Avrupa Birliği gibi hareket etmeli." ifadelerini kullandı.

Serie A'da 26 hafta sonunda Juventus 63 puanla lider, ise 62 puanla ikinci sırada.