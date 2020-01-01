Serie A'da sezon bugün tamamlanıyor
Serie A'da 2019-2020 sezonu 2 Ağustos Pazar günü oynanacak 5 karşılaşmayla tamamlanacak.
Bugünkü mücadelelerle ligden düşecek son takım da belli olacak.
Ligde Spal-Fiorentina, Bologna-Torino, Genoa-Hellas Verona, Lecce-Parma ve Sassuolo-Udinese müsabakaları yapılacak ve Lecce ya da Genoa’dan biri küme düşen son takım olacak.
Son maçlar öncesinde 17. sıradaki Genona'nın 36, 18. sıradaki Lecce'nin ise 35 puanı var. Genoa, Hellas Verona'yı yenmesi halinde Lecce'nin alacağı sonuca bakmaksızın ligde kalacak. İki takımın sezonu eşit puanla tamamlaması halinde ikili averajda rakibinin gerisinde kalan Lecce küme düşecek.
Spal ve Brescia'nın küme düşmesi daha önce kesinleşmişti.
😍🏆 Kupa, Merih'e çok yakıştı. pic.twitter.com/vnjzYzS5lu— Goal Türkiye (@GoalTurkiye) August 2, 2020
Juve kupasını aldı
Serie A'da 2019-20 sezonunu Juventus, 83 puanla ligi zirvede tamamladı. Torino ekibi son hafta maçında Roma'ya 3-1 yenildi.
Karşılaşma sonunda Juventuslu oyuncular, lig şampiyonluğu dolayısıyla kupa ve madalyalarını aldı. Juventus, lige son yıllarda ambargo koyarak üst üste 9 şampiyonlukla Avrupa’da yeni bir rekorun da sahibi oldu.
Milli futbolcu Merih Demiral da Serie A’da şampiyonluk sevinci yaşayan ilk Türk oyuncu olarak madalyasını aldı.