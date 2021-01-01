Serie A'da Roma tek attı, Lazio deplasmanda takıldı

Serie A’da iki Roma takımı aynı saatte sahaya çıktı. Roma, Sampdoria karşısında üç puana uzanırken; Lazio, Genoa deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Devre arası tatlinden dönen ’nın 15. haftasında iki takımı ile iki Cenova takımı karşılaştı.

Bu sezon, geçen sezonki görüntüsünden uzak olan , küme düşme hattında yer alan deplasmanında üç puan aradı. Mücadelenin 15. dakikasında Ciro Immobile’nin penaltısıyla öne geçen Lazio, 58’de Mattia Destro’nun golüne engel olamadı.

Mücadele 1-1 sona erince Lazio 22, Genoa 11 puana yükseldi.

Daha fazla takım

Aynı saatte başlayan diğer maçta ise Roma, ’yı konuk etti. Bu sezon kendi sahasında yenilgi yaşamayan Roma, serisine 2021’in ilk maçında da devam etti. Paulo Fonseca’nın öğrencleri, Edin Dzeko’nun 72. dakikada attığı golle üç puana uzandı.

Roma bu sonuçla 30 puana yükseldi. Sampdoria ise 17 puanda kaldı.

ise deplasmanında rahat kazandı. 4-1 sona eren maçta Napoli’nin golleri Piotr Zilenski (2), Hirving Lozano ve Lorenzo Insigne’den geldi. Ev sahibinde Joao Pedro’nun golü sonucu değiştirmeye yetmedi. Bir maçı eksik Napoli 28 puanla zirve takibin sürdürürken, Cagliari 14 puanda kaldı.

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’da, kendi sahasında ’yu 5-1 mağlup etti. Atalnata’nın gollerini Duvan Zapata (2), Matteo Pessina, Robin Gosens ve Luis Muriel kaydetti. Vlad Chiriches, konuk ekibin tek golünü atan isim oldu.

Diğer maçlarda ise şu sonuçlar alındı:

– Crotone: 6-2

– : 0-0

Spezia – Verona: 0-1